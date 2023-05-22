İrlanda merkezli Avrupa Birliği Veri Koruma Komiserliği, Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta’ya “veri mahremiyeti” gerekçesiyle 1,3 milyar dolarlık rekor ceza verdi ve kullanıcı verilerinin ABD’ye gönderiminin durdurulması için 5 ay süre verdi.

Meta’ya verilen bu ceza, Lüksemburg’un Amazon şirketine verdiği 746 milyon euroluk gizlilik cezasını aşarak bu konuda verilmiş en yüksek miktardaki para cezası oldu.

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Meta, yaptığı açıklamada, kararın “haksız ve gereksiz” olduğunu ve mahkemeler aracılığıyla cezalara itiraz edileceğini bildirdi.

Meta, geçen ay yaptığı açıklamada, AB vatandaşlarının verilerinin ABD’ye güvenli olarak aktarılmasını sağlayan bir anlaşma yapılmasını beklediklerini bildirmişti.

Facebook’un verileri nerede sakladığına dair tartışmalar on yıl önce, ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı görevlisi Edward Snowden‘ın yaptığı ifşalardan sonra tartışılmaya başlamıştı. Meta, AB’den çıkan kararları 5 ay içerisinde uygulamazsa daha büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.