DXOMARK listesine göre 1. ve 3. sırada olan iki telefonu günlük hayatta çekilecek fotoğraflar ile karşılaştırdık. Türkiye’de satışa çıkacak olan HUAWEI P60 Pro ile HONOR kanadının şimdiye kadarkı en iyi telefonu olan HONOR Magic5 Pro modeliyle yaptığımız çekimlerdeki sonuçlar videomuzda!
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İçindekiler
EN İYİ KAMERALAR KARŞI KARŞIYA | HUAWEI P60 Pro vs. HONOR Magic5 Pro
Not: Bu videoda kullanılan HUAWEI P60 Pro modeli HUAWEI Türkiye tarafından, HONOR Magic5 Pro ise HONOR Türkiye tarafından inceleme örnekleri olarak temin edilmiştir.
HUAWEI P60 Pro Nasıl Fotoğraf ve Video Çekiyor?; https://youtu.be/HE207CbHrQE
HONOR Magic5 Pro Nasıl Fotoğraf ve Video Çekiyor?; https://youtu.be/qLky3eO5ffU
HUAWEI P60 Pro Teknik Özellikleri:
Boyutlar: 161 x 74,5 x 8,3 mm
Ağırlık: 200 gram
Ekran: 6,67 inç 2K LTPO OLED, 10 bit, 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G
Bellek: 8 GB/ 12 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB
Kamera: 48 MP + 48 MP + 13 MP
Ön Kamera: 13 MP
Video: 4K 60 FPS
Batarya: 4815 mAh
Şarj: 88 Watt / 50 Watt Kablosuz
Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC
HONOR Magic5 Pro Özellikleri
Boyut: 162,9 x 76,7 x 8,8 mm
Ağırlık: 219 gram
Ekran: 6,81 inç QHD+ LTPO OLED 120 Hz
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
Grafik: Adreno 740
Bellek: 12 GB
Depolama 512 GB
Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 3D TOF
Ön Kamera: 12 MP + 3D TOF
Video: 4K HDR10 / 10 bit
Bağlantı: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC
Batarya: 5100 mAh
Şarj: 66 Watt / 50 Watt Kablosuz