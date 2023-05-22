DXOMARK listesine göre 1. ve 3. sırada olan iki telefonu günlük hayatta çekilecek fotoğraflar ile karşılaştırdık. Türkiye’de satışa çıkacak olan HUAWEI P60 Pro ile HONOR kanadının şimdiye kadarkı en iyi telefonu olan HONOR Magic5 Pro modeliyle yaptığımız çekimlerdeki sonuçlar videomuzda!

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Not: Bu videoda kullanılan HUAWEI P60 Pro modeli HUAWEI Türkiye tarafından, HONOR Magic5 Pro ise HONOR Türkiye tarafından inceleme örnekleri olarak temin edilmiştir.

HUAWEI P60 Pro Nasıl Fotoğraf ve Video Çekiyor?; https://youtu.be/HE207CbHrQE

HONOR Magic5 Pro Nasıl Fotoğraf ve Video Çekiyor?; https://youtu.be/qLky3eO5ffU

HUAWEI P60 Pro Teknik Özellikleri:

Boyutlar: 161 x 74,5 x 8,3 mm

Ağırlık: 200 gram

Ekran: 6,67 inç 2K LTPO OLED, 10 bit, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G

Bellek: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Kamera: 48 MP + 48 MP + 13 MP

Ön Kamera: 13 MP

Video: 4K 60 FPS

Batarya: 4815 mAh

Şarj: 88 Watt / 50 Watt Kablosuz

Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC

HONOR Magic5 Pro Özellikleri

Boyut: 162,9 x 76,7 x 8,8 mm

Ağırlık: 219 gram

Ekran: 6,81 inç QHD+ LTPO OLED 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

Grafik: Adreno 740

Bellek: 12 GB

Depolama 512 GB

Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 3D TOF

Ön Kamera: 12 MP + 3D TOF

Video: 4K HDR10 / 10 bit

Bağlantı: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC

Batarya: 5100 mAh

Şarj: 66 Watt / 50 Watt Kablosuz