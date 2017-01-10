Facebook Reklam Göstermenin Yeni Bir Yolunu Bulmuş Olabilir

Facebook kullanıcılara daha fazla reklam göstermek istiyor ve reklamların yeni alanları yayıncıların yükledikleri videolar olabilir.

Facebook “mid roll” adını verdiği yeni bir reklam formatını test ediyor. Bu formatta yayıncılar kendi videolarını 20 saniye izleyen her izleyici için reklam yayınlayabilecek. Bu reklamdan elde edilen gelirin bir kısmı yayıncı şirkete kalırken bir kısmı sosyal medya devine kalacak.

Şu anda Facebook reklam satıyor ve bunu yayıncılarla paylaşıyor. Gösterilen reklamların %55’i yayıncıya aktarılırken %45’i şirkete kalıyor. Bu YouTube’un belirlediği miktarlarla aynı. YouTube çevrimiçi reklam sektörünü elinde tutuyor diyebiliriz.

Eğer yeni reklamlar kullanılmaya başlanırsa sonunda içerik yayıncıları da sosyal medyadan bir miktar para kazanmaya başlayabilecek. Şirket 2016 yılından itibaren özellikle video konusunda oldukça agresif şekilde davranıyor. Ancak bu davranışın bir nedeni var çünkü yayınlanan istatistiğe göre 2016 yılında kullanıcılar her gün 100 milyon saatten fazla video izledi. Bir çok video platformunun videodan önce yayınladığı pre-roll reklamlara şirketin CEO’su Mark Zuckerberg sıcak bakmıyor.