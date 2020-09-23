Facebook, gönderinize eklemek için ilgili etiketleri önerirken, gönderi oluşturucu içindeki yeni hashtag kullanım istatistikleri listesinin testini genişletiyor.

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Sosyal medya uzmanı Matt Navarra tarafından paylaşılan bu örnekte görebileceğiniz gibi, önerilen etiket listeleri yalnızca tahmini metne dayalı en iyi etiketleri değil, aynı zamanda Facebook’ta bu etiketi kullanan kaç gönderi olduğunu da gösterir. Arama önerilerinde hashtag kullanımını gösteren Instagram’ın Keşfet listelerine benziyor

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Yeni düzenlemeler gerekli mi?

Facebook’un Instagram’a sahip olduğu göz önüne alındığında, bu tür bir işlem için kaynak koduna zaten erişimi var ve bunu Facebook composer özelliğine eklemek mantıklı görünüyor. Güncelleme, erişimlerin en üst düzeye çıkmasına yardımcı olmakla kalmayıp, kullanıcıların ve işletmelerin en popüler hashtag’lerden yararlanmasına da etki sağlıyor. Yakın zamanda Facebook, topluluk katılımını arttırmak ve hashtag kullanımına teşvik için, yeni, özel istemler ve trend tabanlı hashtag’ler üzerinde duruyor.

Güncellemeler, daha geniş bir sohbete girmenin ve Facebook’un hashtag kullanımını teşvik etmenin iyi bir yolu olabilir. İstatisiklere göre, hashtagler Facebook kullanıcıları tarafından hiçbir zaman gerçekten ilgi görmemiş olsa da, istatistiklere bakıldığında kullanım görüyorlar.