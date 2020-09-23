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Facebook Post Composer’da yeni hashtag kullanım ölçümlerini genişletiyor
Facebook, gönderinize eklemek için ilgili etiketleri önerirken, gönderi oluşturucu içindeki yeni hashtag kullanım istatistikleri listesinin testini genişletiyor.
Sosyal medya uzmanı Matt Navarra tarafından paylaşılan bu örnekte görebileceğiniz gibi, önerilen etiket listeleri yalnızca tahmini metne dayalı en iyi etiketleri değil, aynı zamanda Facebook’ta bu etiketi kullanan kaç gönderi olduğunu da gösterir. Arama önerilerinde hashtag kullanımını gösteren Instagram’ın Keşfet listelerine benziyor
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Yeni düzenlemeler gerekli mi?
Facebook’un Instagram’a sahip olduğu göz önüne alındığında, bu tür bir işlem için kaynak koduna zaten erişimi var ve bunu Facebook composer özelliğine eklemek mantıklı görünüyor. Güncelleme, erişimlerin en üst düzeye çıkmasına yardımcı olmakla kalmayıp, kullanıcıların ve işletmelerin en popüler hashtag’lerden yararlanmasına da etki sağlıyor. Yakın zamanda Facebook, topluluk katılımını arttırmak ve hashtag kullanımına teşvik için, yeni, özel istemler ve trend tabanlı hashtag’ler üzerinde duruyor.
Güncellemeler, daha geniş bir sohbete girmenin ve Facebook’un hashtag kullanımını teşvik etmenin iyi bir yolu olabilir. İstatisiklere göre, hashtagler Facebook kullanıcıları tarafından hiçbir zaman gerçekten ilgi görmemiş olsa da, istatistiklere bakıldığında kullanım görüyorlar.
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Facebook, yönetim aracı ‘Facebook Business Suite’i başlattı
Facebook, küçük işletmelerin Facebook ve Instagram varlıklarını tek bir platformdan yönetmelerini kolaylaştırmaya odaklanan ‘Business Suite‘ adlı başka bir yönetim platformu başlattı.
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Business Suite ne gibi özellikler sunuyor?
- Zamandan tasarruf: Her iki topluluğa da bağlı kalmak için Facebook ve Instagram’da aynı anda yayın yapabilme ve gönderilerin tek bir yerden yönetimi.
- Güncellik: Tüm mesajların, bildirimlerin ve uyarıların tek bir yerden alınması, böylece güncel kalırken tüm müşterilerinize daha kolay yanıt verebilme özelliği.
- İşletme sonuçları: Yönetiken uygulamaların analizleriyle nelerin işe yaradığını gözlemleyebilme ve müşterilerin ne aradığını öğrenebilme.
Dolayısıyla, artık Sayfa Yöneticisi veya İçerik Stüdyosu kullanmak yerine, tüm iş etkileşimlerinizde kalmanın başka bir yolu var. Facebook ayrıca yakın gelecekte WhatsApp mesajlaşma işlevini de uygulamaya entegre etmeyi planlıyor. Platform, geçen bir buçuk yıldır mesajlaşma uygulamalarını entegre etmek için çalışıyor ve WhatsApp işlevselliği Business Suite’e eklenirse, bu uygulama, üç platformun tamamında yanıtlar sağlayan ilk uygulama olacak.
Platform ayrıca Business Suite’i , Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp kullanan her büyüklükteki işletme için ana arayüz yapmayı planladığını söylüyor. Bu yüzden, bu platformların yönetimi için merkezi bir platform oluşturmak istiyorsanız, odaklanmanız gereken kişi platform bu olabilir.
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Twitter, ABD seçim adaylarının hesaplarını korumak için yeni güvenlik önlemleri uyguluyor
Twitter, ABD seçimindeki tüm adayları korumayı en üst düzeye çıkarıyor. Kampanya sırasında olası yanlış bilgileri ve hackleme girişimlerini azaltmak için hesap güvenlik ayarlarını gözden geçirmeye başladı.
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Uygulama ne gibi yenilikler yaptı?
Gelen açıklamaya göre; “ABD’deki seçimlerle ilgili belirli bir Twitter hesabı grubu için proaktif olarak hesap güvenlik önlemlerini uygulamaya yönelik ek bir adım atıyoruz. Bugünden itibaren bu hesaplar, uygulama tarafından uygulama içi bildirimlerle ileriye dönük olarak veya şiddetle tavsiye edeceğimiz ilk hesap güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirilecekler.”
Sistem, mevcut hesabın zayıf olduğunu tespit ederse, ‘seçimle ilgili’ tüm hesaplardan şifrelerini yeniden değerlendirmelerini isteyecek ve bu hesaplar için şifre sıfırlama koruması etkinleştirilecek.
“Bu, bir hesabın şifre sıfırlama işlemini başlatmak için e-posta adresini veya telefon numarasını onaylamasını zorunlu kılarak yetkisiz şifre değişikliklerini önlemeye yardımcı olan bir ayardır.”
Bildirim yalnızca politikacılara değil, aynı zamanda aşağıdakiler de dahil olmak üzere ‘seçimle ilgili’ bir dizi kullanıcıya gönderilecektir:
ABD İcra Şubesi ve Kongresindeki Kullanıcılar, ABD Valileri ve Dışişleri Bakanları,
Başkanlık kampanyalarında ya da siyasi partilerde ve ABD Meclisi, ABD Senatosu veya Vali adayları için çalışan kişiler, başlıca ABD haber kaynakları ve siyasi gazeteciler.
Yeni uygulamalar, kampanya sırasında büyük hasara neden olabilecek hesap kırma ve yanlış beyan potansiyelini azaltmaya yardımcı olacak. Sadece iki ay önce çeşitli yüksek profilli Twitter hesaplarının hacklendiği ve kripto para birimi dolandırıcılığıyla ilgili mesajlar gönderdiği göz önüne alındığında, bu yenilik gerekli görünüyor. Seçimler boyunca benzer bir hacklenme olayı gerçekleşirse büyük etkiler doğabilir, bu nedenle Twitter bu cephede daha proaktif, duyarlı önlemler almaya çalışıyor.
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Pinterest, 2020’nin son aylarında trendler hakkında yeni veriler yayınladı
Pinterest’e göre her yıl Eylül ayında, insanlar kendileri için neyin önemli olduğunu gözden geçiriyor ve kendilerine yeni hedefler koyuyor. Covid-19 salgınının hakim olduğu 2020‘de ise durum farklı.
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Bu yıl neler değişti?
Açıklamaya göre; “Bu yıl, ilham almak için evin dışına bakmak yerine, 2020‘de yeni başlangıçların evde ve içinizde başladığını farkettik. Bu yıla ev hayatına dönüş diyoruz. Çünkü bu yıl, Pinterest kullanıcıları, hem fiziksel hem de zihinsel olarak çaba harcayarak en çok kontrol sahibi olduklarına alanlara, evlerine yöneliyorlar.”
Buna paralel olarak platform, kitlesi arasında gördüğü önemli trendlerin yeni bir listesini yayınladı. Pinterest’in verilerine göre ana, kapsayıcı odak eğilimi pozitifliktir.
Kitleye özgü eğilimler açısından Pinterest, Z Kuşağı kullanıcılarının şu temel konulara ve alanlara odaklandığını söylüyor:
Genç kullanıcılar arasında “akıl sağlığı kontrolü” aramaları 5 kat arttı. Yaratıcı ifade de Z kuşağının gündeminde üst sıralarda yer alıyor ve ‘ASMR yemekleri, ‘dikkatli yeme” ve ‘fotoğraf çekimi fikirleri‘ aramaları artıyor. Gen Z kullanıcıları ayrıca, ‘Zen yatak odası fikirleri’, ‘sakinleştirici yatak odası ve ‘feng shui yatak odası düzeni‘ aramaları ile kendi sakinleştirici mekanlarını inşa etmek istiyorlar.
Pinterest şu anda aylık olarak 416 milyon aktif kullanıcı sayısıylaTwitter ve Snapchat’tan daha fazla erişim kazanıyor. Uygulamanın yıllık büyüme oranı 2020‘de Facebook’tan bile daha iyi ve giderek artan popülaritesinin altını çiziyor. Diğer sosyal platformlar kadar dikkat çekmiyor, ancak Pinterest kullanım senaryosunu iyileştirmeyi ve sonuç olarak daha fazla kullanım çekmeyi sürdürüyor, bu da yaklaşımınızda onu daha önemli bir değerlendirme haline getirebilir.