Twitter, ABD seçimindeki tüm adayları korumayı en üst düzeye çıkarıyor. Kampanya sırasında olası yanlış bilgileri ve hackleme girişimlerini azaltmak için hesap güvenlik ayarlarını gözden geçirmeye başladı.

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Uygulama ne gibi yenilikler yaptı?

Gelen açıklamaya göre; “ABD’deki seçimlerle ilgili belirli bir Twitter hesabı grubu için proaktif olarak hesap güvenlik önlemlerini uygulamaya yönelik ek bir adım atıyoruz. Bugünden itibaren bu hesaplar, uygulama tarafından uygulama içi bildirimlerle ileriye dönük olarak veya şiddetle tavsiye edeceğimiz ilk hesap güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirilecekler.”

Sistem, mevcut hesabın zayıf olduğunu tespit ederse, ‘seçimle ilgili’ tüm hesaplardan şifrelerini yeniden değerlendirmelerini isteyecek ve bu hesaplar için şifre sıfırlama koruması etkinleştirilecek.

“Bu, bir hesabın şifre sıfırlama işlemini başlatmak için e-posta adresini veya telefon numarasını onaylamasını zorunlu kılarak yetkisiz şifre değişikliklerini önlemeye yardımcı olan bir ayardır.”

Bildirim yalnızca politikacılara değil, aynı zamanda aşağıdakiler de dahil olmak üzere ‘seçimle ilgili’ bir dizi kullanıcıya gönderilecektir:

ABD İcra Şubesi ve Kongresindeki Kullanıcılar, ABD Valileri ve Dışişleri Bakanları,

Başkanlık kampanyalarında ya da siyasi partilerde ve ABD Meclisi, ABD Senatosu veya Vali adayları için çalışan kişiler, başlıca ABD haber kaynakları ve siyasi gazeteciler.

Yeni uygulamalar, kampanya sırasında büyük hasara neden olabilecek hesap kırma ve yanlış beyan potansiyelini azaltmaya yardımcı olacak. Sadece iki ay önce çeşitli yüksek profilli Twitter hesaplarının hacklendiği ve kripto para birimi dolandırıcılığıyla ilgili mesajlar gönderdiği göz önüne alındığında, bu yenilik gerekli görünüyor. Seçimler boyunca benzer bir hacklenme olayı gerçekleşirse büyük etkiler doğabilir, bu nedenle Twitter bu cephede daha proaktif, duyarlı önlemler almaya çalışıyor.