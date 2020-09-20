İnternet
Facebook, yönetim aracı ‘Facebook Business Suite’i başlattı
Facebook, küçük işletmelerin Facebook ve Instagram varlıklarını tek bir platformdan yönetmelerini kolaylaştırmaya odaklanan ‘Business Suite‘ adlı başka bir yönetim platformu başlattı.
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Business Suite ne gibi özellikler sunuyor?
- Zamandan tasarruf: Her iki topluluğa da bağlı kalmak için Facebook ve Instagram’da aynı anda yayın yapabilme ve gönderilerin tek bir yerden yönetimi.
- Güncellik: Tüm mesajların, bildirimlerin ve uyarıların tek bir yerden alınması, böylece güncel kalırken tüm müşterilerinize daha kolay yanıt verebilme özelliği.
- İşletme sonuçları: Yönetiken uygulamaların analizleriyle nelerin işe yaradığını gözlemleyebilme ve müşterilerin ne aradığını öğrenebilme.
Dolayısıyla, artık Sayfa Yöneticisi veya İçerik Stüdyosu kullanmak yerine, tüm iş etkileşimlerinizde kalmanın başka bir yolu var. Facebook ayrıca yakın gelecekte WhatsApp mesajlaşma işlevini de uygulamaya entegre etmeyi planlıyor. Platform, geçen bir buçuk yıldır mesajlaşma uygulamalarını entegre etmek için çalışıyor ve WhatsApp işlevselliği Business Suite’e eklenirse, bu uygulama, üç platformun tamamında yanıtlar sağlayan ilk uygulama olacak.
Platform ayrıca Business Suite’i , Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp kullanan her büyüklükteki işletme için ana arayüz yapmayı planladığını söylüyor. Bu yüzden, bu platformların yönetimi için merkezi bir platform oluşturmak istiyorsanız, odaklanmanız gereken kişi platform bu olabilir.
İnternet
Twitter, ABD seçim adaylarının hesaplarını korumak için yeni güvenlik önlemleri uyguluyor
Twitter, ABD seçimindeki tüm adayları korumayı en üst düzeye çıkarıyor. Kampanya sırasında olası yanlış bilgileri ve hackleme girişimlerini azaltmak için hesap güvenlik ayarlarını gözden geçirmeye başladı.
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Uygulama ne gibi yenilikler yaptı?
Gelen açıklamaya göre; “ABD’deki seçimlerle ilgili belirli bir Twitter hesabı grubu için proaktif olarak hesap güvenlik önlemlerini uygulamaya yönelik ek bir adım atıyoruz. Bugünden itibaren bu hesaplar, uygulama tarafından uygulama içi bildirimlerle ileriye dönük olarak veya şiddetle tavsiye edeceğimiz ilk hesap güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirilecekler.”
Sistem, mevcut hesabın zayıf olduğunu tespit ederse, ‘seçimle ilgili’ tüm hesaplardan şifrelerini yeniden değerlendirmelerini isteyecek ve bu hesaplar için şifre sıfırlama koruması etkinleştirilecek.
“Bu, bir hesabın şifre sıfırlama işlemini başlatmak için e-posta adresini veya telefon numarasını onaylamasını zorunlu kılarak yetkisiz şifre değişikliklerini önlemeye yardımcı olan bir ayardır.”
Bildirim yalnızca politikacılara değil, aynı zamanda aşağıdakiler de dahil olmak üzere ‘seçimle ilgili’ bir dizi kullanıcıya gönderilecektir:
ABD İcra Şubesi ve Kongresindeki Kullanıcılar, ABD Valileri ve Dışişleri Bakanları,
Başkanlık kampanyalarında ya da siyasi partilerde ve ABD Meclisi, ABD Senatosu veya Vali adayları için çalışan kişiler, başlıca ABD haber kaynakları ve siyasi gazeteciler.
Yeni uygulamalar, kampanya sırasında büyük hasara neden olabilecek hesap kırma ve yanlış beyan potansiyelini azaltmaya yardımcı olacak. Sadece iki ay önce çeşitli yüksek profilli Twitter hesaplarının hacklendiği ve kripto para birimi dolandırıcılığıyla ilgili mesajlar gönderdiği göz önüne alındığında, bu yenilik gerekli görünüyor. Seçimler boyunca benzer bir hacklenme olayı gerçekleşirse büyük etkiler doğabilir, bu nedenle Twitter bu cephede daha proaktif, duyarlı önlemler almaya çalışıyor.
İnternet
Pinterest, 2020’nin son aylarında trendler hakkında yeni veriler yayınladı
Pinterest’e göre her yıl Eylül ayında, insanlar kendileri için neyin önemli olduğunu gözden geçiriyor ve kendilerine yeni hedefler koyuyor. Covid-19 salgınının hakim olduğu 2020‘de ise durum farklı.
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Bu yıl neler değişti?
Açıklamaya göre; “Bu yıl, ilham almak için evin dışına bakmak yerine, 2020‘de yeni başlangıçların evde ve içinizde başladığını farkettik. Bu yıla ev hayatına dönüş diyoruz. Çünkü bu yıl, Pinterest kullanıcıları, hem fiziksel hem de zihinsel olarak çaba harcayarak en çok kontrol sahibi olduklarına alanlara, evlerine yöneliyorlar.”
Buna paralel olarak platform, kitlesi arasında gördüğü önemli trendlerin yeni bir listesini yayınladı. Pinterest’in verilerine göre ana, kapsayıcı odak eğilimi pozitifliktir.
Kitleye özgü eğilimler açısından Pinterest, Z Kuşağı kullanıcılarının şu temel konulara ve alanlara odaklandığını söylüyor:
Genç kullanıcılar arasında “akıl sağlığı kontrolü” aramaları 5 kat arttı. Yaratıcı ifade de Z kuşağının gündeminde üst sıralarda yer alıyor ve ‘ASMR yemekleri, ‘dikkatli yeme” ve ‘fotoğraf çekimi fikirleri‘ aramaları artıyor. Gen Z kullanıcıları ayrıca, ‘Zen yatak odası fikirleri’, ‘sakinleştirici yatak odası ve ‘feng shui yatak odası düzeni‘ aramaları ile kendi sakinleştirici mekanlarını inşa etmek istiyorlar.
Pinterest şu anda aylık olarak 416 milyon aktif kullanıcı sayısıylaTwitter ve Snapchat’tan daha fazla erişim kazanıyor. Uygulamanın yıllık büyüme oranı 2020‘de Facebook’tan bile daha iyi ve giderek artan popülaritesinin altını çiziyor. Diğer sosyal platformlar kadar dikkat çekmiyor, ancak Pinterest kullanım senaryosunu iyileştirmeyi ve sonuç olarak daha fazla kullanım çekmeyi sürdürüyor, bu da yaklaşımınızda onu daha önemli bir değerlendirme haline getirebilir.
İnternet
Mozilla, YouTube kullanıcılarından önerilerini bağışlamalarını istiyor
YouTube, opak öneri algoritması nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor. Bazı araştırmacılar, video uygulamasının algoritmik önerilerinin çok sık komplo teorilerine yöneldiği ve bu durumun özellikle genç kullanıcılar için tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.
Şirket, bu durumu düzelteceği hakkında söz verdi ancak Mozilla gibi eleştirmenler, bu iddiaların desteklenmediğini düşünüyor. Son geliştirilen projenin bunu değiştirebileceği düşünülüyor. Tarayıcı üreticisi, araştırmacıların ve diğerlerinin video platformunun algoritmasını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak adına YouTube kullanıcılarının önerilerini “bağışlamalarına” olanak tanıyan yeni bir uzantı sundu.
Mozilla RegretsReporter uzantısı ne sunuyor?
RegretsReporter adlı tarayıcı uzantısı, hem Chrome hem de Firefox için kullanılabiliyor ve YouTube izleyicilerinin, anonim olarak kendi video önerilerini dışarıdaki uzmanların incelemelerine sunuyor.
Şirketin Savunuculuk Başkan Yardımcısı Ashley Boyd bir blog gönderisinde “Siz YouTube’da gezinirken uzantı, ne izlediğiniz veya aradığınız hakkında herhangi bir bilgi toplamadan platformda ne kadar zaman harcadığınızla ilgili verileri otomatik olarak gönderecek” diyor. Kullanıcılar, gördükleri rahatsız edici önerileri bildirmeye ve buna yol açan içerik türünü açıklamaya teşvik edilecektir. Boyd, topladığı verilerin anonim hale getirileceğini ve “kullanıcıların tanımlanma riskini en aza indirecek şekilde” dışarıdaki uzmanlarla paylaşılacağını belirtiyor.
Uygulama neyi hedefliyor?
Boyd’a göre nihai hedef, ne tür içeriğin YouTube’u şiddet içeren, ırkçı veya komplocu içerikler önermeye yönelttiğini daha iyi anlamak ve bu önerileri tetikleyebilecek kalıpları belirlemektir. Mozilla daha sonra bulgularını herkesin inceleyebilmesi için kamuya açık olarak paylaşacak
Araştırmacıların veya gazetecilerin birkaç modeli bile tespit etmesine yardımcı olunabilirse, YouTube’un tavsiyelerini düzeltme vaatlerini yerine getirmesine yardımcı olmak için uzun bir yol kat edebilir.