Facebook Messenger’a Anlık Lokasyon Paylaşma Özelliği Geliyor

Facebook bugün anlık mesajlaşma uygulaması Messenger’a kısıtlı süreli olarak anlık lokasyon paylaşma özelliğinin geleceğini duyurdu.

Facebook’un duyurduğu bu özellikle beraber artık arkadaşlarınız veya aileniz Messenger uygulaması üzerinden bir saat boyunca nereye gittiğinizi görebilecekler. Lokasyonu tek bir kişiyle ya da bir konuşma grubu ile paylaşmak mümkün olabilecek.

Şirketin bir blog gönderisi ile duyurduğu özelliğin özellikle arkadaşlarla buluşurken ya da bir randevuya giderken çok yararlı olacağı söyleniyor. 2015 yılına kadar Messenger lokasyonunuzu otomatik olarak arkadaşlarınız ile paylaşıyordu. 2015 yılında ise bu özellik kalktı ve o anki konumunuzu paylaşma seçeneği geldi.

Bu özellikte konumunuz paylaştığınız kişiler tarafından 60 dakika boyunca görüntüleniyor. Messenger ayrıca yanına gittiğiniz arkadaşınıza ya da park halindeki aracınıza ne kadar süre sonra ulaşacağınızı gösteriyor. Pencerede yer alan bir sayaç paylaşımın kalan süresini gösteriyor ancak lokasyon paylaşımını istenilen zamanda bitirmek mümkün.