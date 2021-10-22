Facebook Messenger, Grup Video Görüşmeleri için AR Desteği!

Facebook Messenger, yeni artırılmış gerçeklik (AR) deneyimlerini görüntülü aramalarda ve platformun video konferans özelliği olan Messenger Rooms’ta kullanıma sunuyor. Şirket, yeni “Grup Efektleri” özelliğinin yakında Instagram’a geleceğini belirtiyor.

Facebook’un AR efektlerini paylaşılan bir deneyim haline getirmeyi hedeflediğini söylediği gibi, Grup Efektleri görüntülü görüşmede herkes için çalışıyor. Kullanıcılar artık en iyi burgeri en hızlı şekilde yapmak için yarıştığınız bir oyun da dahil olmak üzere 70’ten fazla grup efektinden oluşan bir kitaplıktan seçim yapabilir.

Yeni Grup Efektlerini kontrol etmek, görüntülü arama başlatmak veya bir oda oluşturmak için efekt tepsisini açmak için gülen yüze dokunun ve ardından grup efektlerini seçin. Buradan, görüşmedeki herkese uygulanacak bir AR deneyimi seçebileceksiniz.

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Ayrıca Facebook, ay sonunda daha fazla içerik oluşturucu ve geliştiricinin grup efektleri oluşturmasına izin vermek için Spark AR API’sine erişimi genişlettiğini söylüyor.

Şirket bir blog yazısında, “Grup Efektleri, arkadaşlarınızla bağlantı kurmak için daha ilgi çekici ve etkileşimli bir yol sağlar. Ayrıca içerik oluşturucu topluluğunu destekliyorlar ve insanlara kendilerini ifade etmeleri için daha fazla yol sunuyorlar” dedi.

Facebook Messenger ayrıca sohbet içinde bir animasyonu tetikleyecek yeni “önerilen kelime efektlerini” kullanıma sunuyor. Örneğin, artık “İyi geceler” veya “Tebrikler” gibi bağımsız mesajlar gönderdiğinizde, o terim için bir kelime efekti oluşturma seçeneği göreceksiniz. Facebook, özel tatiller ve şakalar için ilk olarak Ağustos ayında kelime efektlerini başlattı, ancak şimdi bu özelliği günlük ifadeleri içerecek şekilde genişletiyor. Önerilen kelime efektleri tüm iOS kullanıcılarına sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda Android’de kullanıma sunulacak.

Şirket ayrıca, sinemalarda gösterime giren “No Time to Die” ın ardından yeni James Bond “Soundmojilerini” piyasaya sürüyor. “Bakım” teması ve “Hayalet Cadılar Bayramı” teması da dahil olmak üzere yeni sohbet temaları da var. Facebook Messenger ayrıca Cadılar Bayramı için dört perili dünya AR efektini zamanında kullanıma sunacak.

Messenger’daki Grup AR, şirketin genel olarak “Metaverse” çabalarını açıkça daha büyük bir baskı altına aldığı ve paylaşılan sanal deneyimler oluşturma temasıyla uyumlu olduğu için geliyor.

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Kaynak: TechCrunch