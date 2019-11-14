Sosyal Medya
Facebook, iOS cihazlardaki kamera hatasını düzelttiğini açıkladı!
Facebook, geçtiğimiz günlerde iOS cihazlarda yer alan uygulama içi kamera hatasını çözdüğünü açıkladı. Bu haberle birlikte, firma Facebook, İnstagram ve Whatsapp’ta yer alan tüm izinlerini güncellemiş oldu.
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Geçen haftalarda bir Web dizaynerın Facebook üzerinde tespit ettiği bir hatayı fark ederek, Twitter üzerinden yayınladığına şahit olmuştu. Bu tabiki sosyal mecrada sansasyon yaratarak hızlıca diğer mecralara da yayılmaya başladı.
Yer alan hata iOS kullanıcıları için Facebook uygulaması üzerinde dolaşırken herhangi bir sekmeye girip, geri dönüş yaptığınız takdirde arka planda izin vermediğiniz hatta açmadığınız halde kamera uygulamasının çalıştığını gösteriyordu. Belki de fark edilen hata arka planda aktif olarak siz uygulamadan çıkmadan sürekli açık olarak çalışabilirdi. Şu an net olarak kapsamını bilmesekte Facebook şirketi hatayı fark edip, hızlı bir aksiyon aldı.
Web dizayner Joshua Maddux, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda hatayı daha derinlemesine inceleme fırsatı bulduğunu aktardı. Türkçeye tercüme ederek, yapılan açıklamayı sizlere aktarıyorum:
Facebook’ta gizlilik ve güvenlikle alakalı bir açık keşfedildi. Akışınızın arkasında kameranın görüntülenmesini izin veren bir açığı uygulamada buldum. Kamera, halı tarafına bakıyor, bunun da notunu düşüyorum.
Dün, bu ihmalin kötü ellerde ne denli olumsuz sonuçlar getirebileceğinden bahsetmiştik. Yer alan açığın niye ve neden oluştuğuna dair şirket, herhangi bir açıklamada bulunmadı. Zaten firma da üzerinden çok zaman geçmeden bu hatayı çözdüklerini aktardılar. Fakat, tahminlere göre iOS 13’te bulunan yeni izin sisteminden kaynaklanabileceğini düşünüyoruz.
Yine de işinizi sağlama almak isterseniz, iPhone kamera ve mikrofon izinlerini, cihazınızda yer alan ayarlar sekmesinden iptal edebilirsiniz. Ayarlar > Gizlilik > Kamera > Facebook ve Ayarlar > İzinler > Mikrofon > Facebook seçeneğine gelerek bu tip endişelerden tamamen kurtulabilirsiniz.
Haber
Instagram, TikTok’a rakip oluyor!
Instagram, TikTok benzeri bir video düzenleme özelliğini devreye almaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi bu özellik ile birlikte TikTok platformuna rakip olacak.
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Instagram, müziklere çekeceğiniz videolarınızla eşlik edebileceğiniz bir düzenleme özelliğini devreye alıyor. TikTok benzeri olan bu özellik ile birlikte müziklerin ritmlerine uygun videolar çekebilecek, videoları durdurup devam edebileceksiniz. Bu özelliğe “Reels” adı verilirken, daha sonraki güncellemelerle birlikte birçok yeni filtre ve düzenleme seçeneği uygulamaya eklenecek.
Snapchat‘in kullanmış olduğu hikayeler özelliğini, uygulamasına ekleyen Instagram bu özellik ile birçok Snapchat kullanıcısını kendine çekmeyi başarmıştı. Reels özelliği ile birlikte akıllara, TikTok kullanıcılarının artık Instagram‘a geçme zamanı mı geldi sorusu gelmiyor değil. Peki siz bu özelliği kullanırmısınız?
Haber
Facebook gizlice kameranızı kullanıyor olabilir!
Facebook, iPhone uygulamasında haber kaynağında gezinirken arkaplanda kameranızı kullanıyor olabilir. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran kaydında arkaplanda kameranın çalıştığı kanıtlanıyor.
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Facebook‘un iPhone uygulamasında arkaplanda kameranız çalışıyor olabilir. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran kaydında ortaya çıkan bu olay, sosyal medya devi hakkındaki gizlilik sorunlarını tekrar akıllara getirdi.
Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl
— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019
Bu hatayı iOS 13.2.2 kullanan beş iPhone’da bulduğunu söyleyen Maddux, iOS 13.1.3 ve iOS 12 sürümünde ise benzer bir sorunla karşılaşmadığını söyledi. Bu şekilde gizlilik sorunları tekrar akıllara gelirken, bu hatanın Facebook uygulamasından mı yoksa iOS’un herhangi bir açığından dolayı mı olduğu henüz bilinmiyor.
Her iki şirketten de konuyla ilgili açıklama yapılmazken, bu sorunun Facebook uygulamasına kamera kullanma izni verildikten sonra ortaya çıktığını söyleyelim. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
Sosyal Medya
Google, Youtube’ın masaüstü versiyonunu tekrar tasarladı!
Bugün, Google Youtube’un masaüstü ve tablet sürümü içinde bazı değişiklikler yaptığını duyurdu.
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Online video yayıncılık uygulaması Youtube’ın yeni görünüşü ilk kez Ağustos ayında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlandı ve yakında herkes için erişebilir hale geleceği vurgusu yapıldı.
Yeni dizayn, birtakım küçük değişiklikleri içerisinde barındırıyor. Fakat, kolayca fark edilebiliyor. İlk olarak, Google’ın video küçük resimlerinin boyutunu değiştirdiğini belirtmek isterim. Böylece kullanıcılar izleyecekleri içeriklerle ilgili daha detaylı bilgi alabiliyorlar. Bu görüntüler, daha yüksek çözünürlüklere sahip hale geliyor.
Daha büyük video küçük resimleri için Youtube anasayfadan maalesef ki aboneler tarafından sekmesini kullanımdan kaldırmak zorunda kalmış. Geriye kalan diğer geliştirmeler ise daha fonksiyonel. Sıraya ekle butonu artık videonun küçük resmine bastığınız zaman sağ üst köşede görüntüleniyor. Böylece ana ekrandan oynatma listesi oluşturabilir hale geliyor.
Notice anything different? We gave YT Home on web and tablet apps some remodeling. Check out this cleaner layout with:
🖼️ Larger thumbnails
🖍️ Longer titles and channel icons
🎞️ Higher resolution previews pic.twitter.com/eWY9qMgSt5
— YouTube (@YouTube) November 7, 2019
Bu listeler kalıcı olarak kaydedilmiyor. Fakat, sonra izle özelliği hala mevcut. Tamamıyla listede görmek istiyorsanız bu butonu kullanmanız gerekiyor. Üç noktalı menü butonu küçük resimden sonraya konumlandırılmış. Youtube’a içeriğini sevmediğiniz bir kanalın videosunu size önermemesini bu üç nokta içerisindeki seçenekten beliretebiliyorsunuz.
Son olarak, daha ilerideki anonslarda Youtube ev ekranınızı filtrelemek için yeni seçenekler ekleyebilir. Bunu, bu yılın başında mobil cihazlar için yapmıştı. Kullanıcılar böylece, hangi içerikleri izleyip izlemeyeceklerini kendileri belirleyebiliyorlar. Sadece size tavsiye edilmesini istediğiniz içerikleri görmek Youtube’un pazarlama stratejisinde kullanıcıları önemsemeye başladığını gösteriyor.