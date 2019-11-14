Facebook, iOS cihazlardaki kamera hatasını düzelttiğini açıkladı!

Facebook, geçtiğimiz günlerde iOS cihazlarda yer alan uygulama içi kamera hatasını çözdüğünü açıkladı. Bu haberle birlikte, firma Facebook, İnstagram ve Whatsapp’ta yer alan tüm izinlerini güncellemiş oldu.

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Geçen haftalarda bir Web dizaynerın Facebook üzerinde tespit ettiği bir hatayı fark ederek, Twitter üzerinden yayınladığına şahit olmuştu. Bu tabiki sosyal mecrada sansasyon yaratarak hızlıca diğer mecralara da yayılmaya başladı.

Yer alan hata iOS kullanıcıları için Facebook uygulaması üzerinde dolaşırken herhangi bir sekmeye girip, geri dönüş yaptığınız takdirde arka planda izin vermediğiniz hatta açmadığınız halde kamera uygulamasının çalıştığını gösteriyordu. Belki de fark edilen hata arka planda aktif olarak siz uygulamadan çıkmadan sürekli açık olarak çalışabilirdi. Şu an net olarak kapsamını bilmesekte Facebook şirketi hatayı fark edip, hızlı bir aksiyon aldı.

Web dizayner Joshua Maddux, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda hatayı daha derinlemesine inceleme fırsatı bulduğunu aktardı. Türkçeye tercüme ederek, yapılan açıklamayı sizlere aktarıyorum:

Facebook’ta gizlilik ve güvenlikle alakalı bir açık keşfedildi. Akışınızın arkasında kameranın görüntülenmesini izin veren bir açığı uygulamada buldum. Kamera, halı tarafına bakıyor, bunun da notunu düşüyorum.

Dün, bu ihmalin kötü ellerde ne denli olumsuz sonuçlar getirebileceğinden bahsetmiştik. Yer alan açığın niye ve neden oluştuğuna dair şirket, herhangi bir açıklamada bulunmadı. Zaten firma da üzerinden çok zaman geçmeden bu hatayı çözdüklerini aktardılar. Fakat, tahminlere göre iOS 13’te bulunan yeni izin sisteminden kaynaklanabileceğini düşünüyoruz.

Yine de işinizi sağlama almak isterseniz, iPhone kamera ve mikrofon izinlerini, cihazınızda yer alan ayarlar sekmesinden iptal edebilirsiniz. Ayarlar > Gizlilik > Kamera > Facebook ve Ayarlar > İzinler > Mikrofon > Facebook seçeneğine gelerek bu tip endişelerden tamamen kurtulabilirsiniz.