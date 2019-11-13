Facebook gizlice kameranızı kullanıyor olabilir!

Facebook, iPhone uygulamasında haber kaynağında gezinirken arkaplanda kameranızı kullanıyor olabilir. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran kaydında arkaplanda kameranın çalıştığı kanıtlanıyor.

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Facebook‘un iPhone uygulamasında arkaplanda kameranız çalışıyor olabilir. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran kaydında ortaya çıkan bu olay, sosyal medya devi hakkındaki gizlilik sorunlarını tekrar akıllara getirdi.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

Bu hatayı iOS 13.2.2 kullanan beş iPhone’da bulduğunu söyleyen Maddux, iOS 13.1.3 ve iOS 12 sürümünde ise benzer bir sorunla karşılaşmadığını söyledi. Bu şekilde gizlilik sorunları tekrar akıllara gelirken, bu hatanın Facebook uygulamasından mı yoksa iOS’un herhangi bir açığından dolayı mı olduğu henüz bilinmiyor.

Her iki şirketten de konuyla ilgili açıklama yapılmazken, bu sorunun Facebook uygulamasına kamera kullanma izni verildikten sonra ortaya çıktığını söyleyelim. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?