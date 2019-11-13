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Facebook gizlice kameranızı kullanıyor olabilir!
Facebook, iPhone uygulamasında haber kaynağında gezinirken arkaplanda kameranızı kullanıyor olabilir. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran kaydında arkaplanda kameranın çalıştığı kanıtlanıyor.
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Facebook‘un iPhone uygulamasında arkaplanda kameranız çalışıyor olabilir. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran kaydında ortaya çıkan bu olay, sosyal medya devi hakkındaki gizlilik sorunlarını tekrar akıllara getirdi.
Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl
— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019
Bu hatayı iOS 13.2.2 kullanan beş iPhone’da bulduğunu söyleyen Maddux, iOS 13.1.3 ve iOS 12 sürümünde ise benzer bir sorunla karşılaşmadığını söyledi. Bu şekilde gizlilik sorunları tekrar akıllara gelirken, bu hatanın Facebook uygulamasından mı yoksa iOS’un herhangi bir açığından dolayı mı olduğu henüz bilinmiyor.
Her iki şirketten de konuyla ilgili açıklama yapılmazken, bu sorunun Facebook uygulamasına kamera kullanma izni verildikten sonra ortaya çıktığını söyleyelim. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
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Instagram, TikTok’a rakip oluyor!
Instagram, TikTok benzeri bir video düzenleme özelliğini devreye almaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi bu özellik ile birlikte TikTok platformuna rakip olacak.
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Instagram, müziklere çekeceğiniz videolarınızla eşlik edebileceğiniz bir düzenleme özelliğini devreye alıyor. TikTok benzeri olan bu özellik ile birlikte müziklerin ritmlerine uygun videolar çekebilecek, videoları durdurup devam edebileceksiniz. Bu özelliğe “Reels” adı verilirken, daha sonraki güncellemelerle birlikte birçok yeni filtre ve düzenleme seçeneği uygulamaya eklenecek.
Snapchat‘in kullanmış olduğu hikayeler özelliğini, uygulamasına ekleyen Instagram bu özellik ile birçok Snapchat kullanıcısını kendine çekmeyi başarmıştı. Reels özelliği ile birlikte akıllara, TikTok kullanıcılarının artık Instagram‘a geçme zamanı mı geldi sorusu gelmiyor değil. Peki siz bu özelliği kullanırmısınız?
Apple
16 inç boyutunda yeni Macbook Pro tanıtılacak!
Bazı yayın organları tarafından edinilen bilgilere göre, Apple, 16 inç boyuta sahip yeni Macbook Pro modelini yarın tanıtılacak.
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Sessiz sedasız yeni bir Macbook Pro modeline imza atacak olan Apple, bu modelin tanıtımını yarın yapacağı etkinlikte açıklayacak. Henüz kesinleşmeyen bu haber, birçok uluslararası yayın organı tarafından paylaşılıyor. Dokunmatik barlı Macbook Pro‘lardan sonra en büyük gelişme olarak görülen bu değişim birçok kullanıcıyı heyecanlandırmış durumda.
Apple tarafından tanıtılacak olan bu yeni model, yazılımcılar ve video editörler tarafından kullanılması için gerçekleştirirken, bunun için farklı geliştirmelerinde bu bilgisayarlarda yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Aralık ayında satışa çıkacağı düşünülen bu modelin 2,400 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olacağı söyleniyor.
Haber
İstanbul Havalimanı’nın taşınma süreci belgeselleştirildi
Yeni yapılan İstanbul Havalimanı‘nın açılışının ardından büyük bir taşınma süreci gerçekleştirildi. Bu gerçekleştirilen taşınma süreci mini bir belgesel haline getirilerek merak edenlerle paylaşıldı.
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İstanbul Havalimanı ismini taşıyan yeni İstanbul Havalimanı’nın taşınma görüntülerinden mini bir belgesel ortaya çıkartıldı. Atatürk Havalimanından – İstanbul Havalimanına gerçekleştirilen bu devasa taşınma sürecinin tüm detayları bu mini belgeselde meraklılarının beğenisine sunuldu.
Büyük taşınma süreci öncesinde yetkililer tarafından yapılan planlara göre bu taşıma süreci 45 saat boyunca devam edecekti. Tüm planlar buna göre yapılıyordu ancak bu taşıma süreci 33 saat içinde bitirildi. Tüm detayları büyük taşınmanın mini belgeselinde bulabilirsiniz.