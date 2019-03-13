Facebook, Instagram ve WhatsApp’a erişim sorunları yaşanıyor!

Ülkemizde oldukça fazla kullanılan ve Facebook’un sahibi olduğu sosyal medya ağlarına global anlamda erişim sorunları yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Siber saldırı olabilir!

Global anlaşmada erişim sorunu yaşanılan Facebook, Instagram ve WhatsApp sosyal ağlarına siber saldırının olduğu varsayılıyor. Instagram’da kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre anasayfa yüklenmezken, hesaplara girişler kısmında da sıkıntılar yaşanıyor. Uygulamaya giren kullanıcılar akış yenilemedi hatası ile karşılaşıyor. Facebook ve Facebook Messenger’da da ara ara çökmeler yaşanırken, WhatsApp’ta kullanıcılar fotoğraf ve video gönderiminde bulunamıyor. Bu sosyal ağlarda ülkemiz dahil İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, Pakistan, Hollanda, ABD, Lübnan, Singapur, Mısır, Brezilya, Almanya, Bahreyn, Gürcistan ve daha birçok ülkede sorunlar yaşanıyor.

Konuyla ilgili sosyal medya devlerinden herhangi bir resmi açıklama gelmezken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Twitter hesabından bir açıklama yaptı. “Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde kısmen hissedilmektedir. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi(USOM) @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmedir.” dedi.

Yaşanan erişim sorunlarının henüz akıbeti bilinmezken, siber saldırılardan kaynaklandığı sanılıyor. Ayrıca erişim sorunlarının şu sıralarda da devam ettiğini söyleyelim.