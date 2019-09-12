“Facebook ile Öne Çıkın” programı ülkemizde başladı

“Facebook ile Öne Çıkın” programı ile iş arayan kişilere ve istihdamı artırmak isteyen KOBİ‘lere yardımcı olmayı hedeflenen küresel projenin Türkiye ayağı yapılan tanıtım ile hayata geçirildi.

UNIQ İstanbul‘da gerçekleştirilen programının tanıtımına, aralarında KOBİ’ler, iş arayışında olan bireyler, işletmeciler, startup’lar, geliştiriciler ve kar amacı gütmeyen kuruluşların da bulunduğu binden fazla kişiyi ağırladı. Etkinlik, KOBİ’lere ve iş arayışında olan bireylere yönelik sunumlar, eğitim oturumları ve atölye çalışmalarına sahne oldu.

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Etkinlikte Facebook Türkiye Direktörü Derya Matraş söz aldı. Matraş, Türkiye’nin Facebook için önemli olduğunu ve yatırım almaya devam edeceğini söyledi.

Ayrıca ülkemizdeki yerel işletmelerin büyümelerine ve insanların yeni iş bulabilmek için dijital beceriler edinmelerine yardım etmeyi istediklerini belirten Matraş, bu amaçla yatırımlar yapacaklarını da belirtti. Matraş, programın amacını ise 20 bin kişiye eğitim vermek olarak belirtti.

“Facebook ile Öne Çıkın” program kapsamında Türkiye’nin, öncelikli ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Matraş, “Biz 2 yıl önce Facebook’taki bütün Türkler olarak toplandık ve Türkiye’ye, Türk ekonomisine nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündük. Burada Türk ekonomisine en çok katkı sağlayabileceğimiz alanın KOBİ’lerin ihracat potansiyelini artırmak olduğunu fark ettik. Bu kapsamda da Sınırları Aşan Türkiye çalışmasını gerçekleştirdik. Bu çalışmaya göre, 3 milyon KOBİ’den 1,7 milyonu bizim platformumuzu kullanıyor. Bunların yüzde 90’ından fazlası platformlarımız sayesinde işlerini büyüttüklerini, yeni müşterilere ulaştıklarını, yurt dışına açıldıklarını ve ek istihdam yarattıklarını söylüyor. Facebook Türkiye’de 209 bin kişilik ek istihdam ve 15,3 milyar TL yıllık olarak ekonomik değer yaratıyor. Bu programla da bunu daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz“dedi.

“Facebook ile Öne Çıkın” programının ikinci günü, 13 Eylül’de Facebook’un Türkiye’deki yeni topluluk merkezi Facebook İstasyon‘da gerçekleştirilecek.