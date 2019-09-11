AYM’den Wikipedia itirazı ile ilgili önemli karar!

Dünyanın en büyük online ansiklopedisi olan Wikipedia, 29 Nisan 2017’de getirilen erişim engelinden dolayı ülkemizde kapalı durumda. Wikimedia Vakfı’nın itiraz başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, süreci etkileyecek önemli bir karar aldı!

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Wikipedia erişim engeli ile ilgili son kararı AYM Genel Kurulu verecek!

Wikipedia’nin erişime kapatılmasının nedeni olarak platformun İngilizce edisyonunda yer alan “Suriye İç Savaşı’na Yabancı Katılımı”, “Devlet Destekli Terörizm” ve “Kuzey Suriye Türk İşgali” başlıkları gösteriliyor. Bu başlıkların Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösterdiğini gerekçe gösteren BTK, Anayasa’nın 5651 sayılı kanununa göre Wikipedia’ya erişim engeli uyguladı. Sonuç olarak platforma 2 yılı aşkın bir süredir Türkiye’den erişilemiyor.

Wikipedia’nın kurucusu olan Wikimedia Vakfı, söz konusu maddelerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta yapılan başvuruyu görüşen mahkeme, kesin karar için itirazı AYM Genel Kurulu’na sevk etti. Buradan çıkacak karar ise Wikipedia’nın yeniden erişime açılıp açılmayacağı konusunda yerel makamların verdiği kesin karar olacak.

AYM Genel Kurulu itirazın reddine karar verirse online ansiklopedinin önünde bir yol daha bulunuyor. Platform, bu yılın başlarında aynı gerekçelerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) de itiraz başvurusu yapmıştı. AİHM de erişim engelinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uyumlu olup olmadığını ispat etmesi için Türkiye’ye Ekim ayına kadar süre vermişti.