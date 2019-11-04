Facebook ikinci istasyonu Denizli’de açılacak

Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen ve ilki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği (Habitat) iş birliğiyle İstanbul Maslak‘ta açılan Facebook İstasyon’un ikincisinin Denizli’de kurulması için protokol imzalandığı bildirildi.

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Denizli Ticaret Odası (DTO)Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan Denizli Facebook İstasyon’u protokolünü imzaladı. Erdoğan, ilki TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu‘nun da katılımıyla Eylül ayında İstanbul düzenlenen törenle açılan istasyonun 2.’sinin Denizli’de kurulacağını kaydetti.

Erdoğan, “Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz ile girişimcilerimizin, kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayarak uluslararası rekabet ortamında ellerini güçlendirmek için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Girişimcilik eğitimlerimizle, Denizli’mize yılda 2 bin 300 sertifikalı yeni girişimci kazandırıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak, bir süredir de,kendi alanında Türkiye’nin en büyük teşkilatı olan TOBB Genç Girişimci Kurulumuzun İl İcra Komitesi üyelerimizle, bu konunun üzerinde çalışıyorduk. İstanbul’daki Facebook İstasyon’danda büyük ve etkin bir istasyonu, bu protokol sayesinde Denizli’mize kazandıracak, Anadolu’daki ilk istasyonu açacağız. Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Facebook İstasyon’un eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana alanda çalışacağını anlatan Erdoğan, istasyon sayesinde, girişimcilerin dijital araçlar yardımıyla satış ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirileceğini, böylelikle girişimlerinin sınır ötesi müşterilere ulaşmasının da destekleneceğini vurguladı.

Facebook İstasyon’dan, herkes faydalanabilecek. Eğitimler ile etkinlikler, Facebook ile proje ortakları tarafından düzenlenecek. Tüm aktiviteler, ücretsiz olacak. İstasyon, kendi etkinliklerini düzenlemek isteyenlere de, içerik doğrultusunda imkan tanıyacak.