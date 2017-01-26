Facebook Gizlilik Ayarlarını Daha Anlaşılır Hale Getiriyor

Facebook bugün daha kolay bir kullanım sunan ve herkes tarafından kolay anlaşılabilmesi için yeniden tasarladığı Basit Gizlilik sayfasını tanıttı.

Perşembe günü Facebook yapılan blog gönderisi ile duyurulan yeni sayfa mobil destekli ve 44 dilde 32 adet interaktif rehber içeriyor. Gizlilik ayarlarının kendisini değişmedi. Kullanıcılar hala daha her gönderinin özel olarak kimlere gösterilmeyeceğini seçebiliyor ve hesaplarında gizlilik denemesi yapabiliyor. Ancak anlatımlar daha açık hale getirildi ve ayarlar arasında gezmek daha da kolaylaştırıldı.

Şirket bu yeniliği Veri Gizliliği Günü’nde duyurdu. Yapılan açıklamada çevrimiçi ortamda kişisel bilgiler üzerinde tam yetkililerin her zaman kullanıcılar olduğu belirtildi. Ancak bu şirketin kullanıcı bilgilerini reklam veren firmalarla paylaştığı gerçekliğini değiştirmiyor.