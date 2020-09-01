Facebook, gerekli gördüğünde her türlü içeriği kaldırabilecek

Sosyal medya şirketi Facebook, 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe sokacağı yeni Hizmet Koşulları değişikliklerinin ön izlemesini yayınladı. Bu değişikliğe göre şirket, artık isterse kullanıcılara ait içerikleri kaldıracak.

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Facebook Hizmet Koşulları’nda önemli değişiklikler yapıyor

Facebook, Hizmet Koşulları’nda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ekim ayının başından itibaren yürürlüğe girecek değişikliklere göre şirket, anlaşılan yasal yaptırımlar söz konusu olduğunda topu kendi üzerinden atmak istiyor. Zira yayınlanan yeni Hizmet Koşulları’na göre artık Facebook gerekli gördüğü takdirde, yasal yaptırımlardan kaçınmak amacıyla platform içerisindeki aykırı birtakım paylaşımları kaldıracağını açıkça belirtmiş durumda.

Facebook’un yapacağı değişiklik metni bugünden itibaren ön izleme olarak yayınlandı. İlgili metin şu şekilde: “Facebook’ta olumsuz yasal veya düzenleyici etkilerden kaçınmak veya bunları azaltmak için makul şekilde gerekli olduğunu tespit edersek içeriğinize, hizmetlerinize veya bilgilerinize erişimi kaldırabilir veya kısıtlayabiliriz.”

Peki bu ne anlama geliyor?

Aslında Facebook tarafından alınan bu karar, ilk bakışta kötü niyetli görünmüyor. Kimi zaman belirli ülkelerde hükümetlerin sosyal medya platformlarında paylaşılan bir içerikten dolayı, o platforma yönelik yasal yaptırımlar ve cezalar uyguladığını düşündüğümüzde, Facebook’un muhtemelen kendisini bu yasalara göre revize etmek istediğini düşünebiliriz. Bu kapsamda şirket, her fırsatta yaptırımlarla boğuşmak yerine o yaptırıma sebep olan içeriğin kaldırılmasını kolaylaştırmak istemiş olabilir.

Bir başka ihtimal ise, Facebook’un son zamanlarda özellikle COVID-19 ile alakalı olmak suretiyle ivme kazanan yalan haberlere karşı daha kolay mücadele etmek istemesi olabilir. Bazı fikirlere göre Facebook, yalan haberlerle mücadele kapsamında içerik kaldırmayı kolaylaştırmanın zemini hazırlığı içerisinde; ve bu değişiklik de, yapılan mücadele çalışmalarının bir meyvesi.