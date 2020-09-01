Sosyal Medya
Yerli sosyal medya uygulaması Yaay hayata geçti!
Yerli sosyal medya girişimi Yaay, yenilikçi ve dinamik yapısıyla dijital dünyaya kapılarını araladı. Yaay platformunda; doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme, gündem ve haber takibi gibi diğer sosyal medya platformlarından aşina olduğumuz özellikler yer alıyor.
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Sosyal medya dünyasına ‘merhaba’ diyen Yaay, sosyal medya platformlarındaki pek çok özelliği tek bir uygulamada bir araya getirerek, özellikle gençlerin kullanım alışkanlıkları düşünülerek kurgulandı. Appyap şirketinin üzerinde yoğun çalışmalarıyla hayata geçen Yaay, kendine özgü birçok ilki kullanıcılarına sunacak.
Appyap CEO’su Emre Meriç : Çıkış noktamız gençler oldu
Platforma ilişkin açıklama yapan Appyap CEO’su Emre Meriç, “Önceliğimiz ve çıkış noktamız; farklı ve gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform oluşturmaktı. Dünyada; mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yaay’ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına ‘rozet’ uygulaması olacak. Uygulamamız; kendine özgü yapısıyla, sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak” dedi. Meriç, “Yaay’da içerikler, konularına göre birbirlerinden ayrıştırılarak, konuların daha rahat takip edilebilmesi konforu sağlanıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yalnızca haberleri takip etmek istiyorsa, kategorileri buna göre düzenleyip platformu kullanabiliyor” diye konuştu.
Yurt dışında da ilgi uyandırmasını bekliyoruz!
Meriç, “Yaay’ı yurt dışında da ilgi uyandıracak bir mecra olarak konumlandırdık. Uygulamanın genel karakterini belirlerken, bölge ülkelerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceledik. Kısa vadede çevre ülkelerde de Yaay’ın kullanımının kabul göreceğine inanıyoruz. Tüm alt yapı geliştirmelerimizi evrensel bir sosyal medya dili ve görsellik algısı üzerinden şekillendirdik” dedi.
Yenilikçi özellikle sunmaya devam edeceğiz
Yaay’ın hayata geçmesi ile beraber sürekli kendini yenilemeye devam edecek bir platform kurguladıklarını belirten Meriç, “Yaay’ı sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de birçok özelliği uygulamamıza ekleyeceğiz” diye konuştu. Yaay’da yer alacak rozet ve puan sistemi önümüzdeki dönemde kullanıcılara ek faydalar sunacak. Yaay kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlar ve aksiyonlarla puan toplayabilecek, sonrasında bu puanlar üzerinden çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.
Sosyal Medya
Twitter, tweetlerin alıntı sayısını gösteren güncellemesini yayınladı
Twitter, bir tweetin kimler tarafından kaç defa alıntılandığını gösteren yeni alıntı sayacını resmi olarak kullanıma sundu.
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Twitter yeni alıntı sayacı özelliğini yayınladı
Sosyal medya platformu Twitter, bugünden itibaren yeni alıntı sayacını kullanıma sundu. Bu özellik, bir tweetin kaç defa beğenildiğini ve retweetlendiğini görmenin yanı sıra artık kaç defa alıntılandığını da görmeyi kolaylaştırıyor. Alıntılama özelliğinin aslında çalışma mantığı itibariyle retweet yapmaktan farkı yok; ancak alıntılama yaparken tweeti kendi yorumunuzla paylaşabildiğiniz için, Twitter bunu ayrı bir özellik olarak konumlandırıyor.
Zaten şirket de, “Bir tweet hakkında yapılan yorumlar sohbete daha fazla katkı sağlıyor, bu yüzden onları bulmayı daha da kolaylaştırdık.” açıklamasıyla, bu amacını doğrulamış oldu.
Twitter, uzun zamandır bu özelliği farklı isimler ve farklı arayüzlerle deniyordu. Örneğin kimi zaman “Alıntı Tweet” yerine “Yorumlu Tweetler” olarak adlandırmış, ayrıca bunu doğrudan ilgili tweetin yanında kolay ulaşılabilir bir yere koymak yerine nispeten daha gizli bir alt menüye de yerleştirmeyi denemişti. Uzun süren testlerin sonucunda artık Twitter’ın Android, iOS ve masaüstü uygulamalarında, paylaşılan bir gönderinin altında “Retweet” ve “Beğeniler”e ek olarak “Alıntı Tweet” isimli bir bölüm görülecek. Bu bölüm, ilgili tweetin kimler tarafından kaç defa yorum katılarak retweetlendiğini gösteriyor.
Yalnız Twitter’ın arama kutusuna bir tweetin URL’sini yazarak, onun kaç defa paylaşıldığını görmek önceden de mümkündü. Ama tabii bunu yapabilen özel bir düğme, şüphesiz kullanıcı deneyimi bakımından çok daha mantıklı olacaktır.
Twitter’ın yeni özelliğin nasıl çalıştığına dair paylaştığı video
Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.
Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80
— Twitter Support (@TwitterSupport) August 31, 2020
Sosyal Medya
Instagram Hikayeler için Son Silinenler bölümünü test ediyor
Instagram, Hikayeler özelliği için oldukça kullanışlı olabilecek yeni bir özelliğini test ediyor. Bu özellikle beraber artık, silinmesini istemediğiniz hikayeleri profilinize sabitlemenize gerek kalmayacak.
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Sosyal medya platformu Instagram’ın, Hikayeler için Son Silinenler adlı yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bilindiği üzere Instagram’da paylaştığınız bir hikaye, 24 saat içerisinde siliniyor; eğer silinmemesini istiyorsanız bu hikayeyi profilinize sabitlemelisiniz. Şimdi ise Instagram, hayata geçireceği Son Silinenler bölümü ile kullanıcıları bu dertten bir nebze kurtaracak.
Instagram Hikayeler için Son Silinenler bölümü geliyor
Instagram’ın henüz test aşamasında olduğu ve ne zaman yayına alacağını bilmediğimiz yeni özellik, çalışma mantığı itibariyle paylaştığınız hikayelerin 24 saat sonra silinmesinin ardından, hikayeyi otomatik olarak Son Silinenler bölümüne gönderiyor. Bu bölüme gönderilen fotoğraf ve videolar ise, sadece hesap sahibinin görebileceği şekilde 30 gün boyunca orada kalmaya devam ediyor.
Bir Twitter kullanıcısı, fark ettiği yeni Son Silinenler bölümüyle alakalı ekran görüntülerini kendi hesabından paylaştı. Ayrıca görüntülere baktığımızda Son Silinenler’in sadece mevcut hikayeleri değil, hikaye arşivindeki fotoğraf ve videoları da kapsadığını anlıyoruz. Dolayısıyla özellik hayata geçtikten sonra hem mevcut hikayeler, hem de arşivdeki hikayeler 30 gün boyunca Instagram Son Silinenler bölümünde saklanacak.
#Instagram is working on a "Recently Deleted" section for photos and videos deleted from Stories (or Stories Archive) 👀
Videos and photos in this section will be kept for 30 days. pic.twitter.com/1k41VM7Jrt
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 20, 2020
Instagram, silinen fotoğraf ve videoyu 30 gün içinde geri yüklemeye karar verdiğiniz takdirde, Son Silinenler bölümüne giderek oradan silinen içeriği geri yüklemenize izin verecek. Yalnız eğer 30 gün içinde herhangi bir işlem yapmazsanız, hikayenin kalıcı olarak silineceğini de ekleyelim.
Sosyal Medya
Facebook, eski tasarımını Eylül’de kullanımdan kaldırıyor
Facebook, kısa bir süre önce kullanıma sunduğu yeni tasarımını artık herkesin kullanmasını zorunlu kılacağını söyledi. Karara göre, Eylül ayından itibaren eski tasarım tarihe karışacak.
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Facebook eski tasarımı kullanımdan kalkıyor
Sosyal medya şirketi Facebook, kısa süre önce web sürümünü güncelleyerek tepeden tırnağa değiştirilmiş yepyeni bir tasarım kullanıma sunmuştu. Ancak bu tasarımı kullanmak istemeyenler, sitenin ayarlar kısmındaki “Klasik Facebook’a geçiş yap” seçeneği sayesinde, alışılageldik eski tasarımla hayatına devam edebiliyor. Şimdi ise platform, eski tasarımını Eylül ayında tamamen kullanımdan kaldıracağını açıkladı.
Facebook’un şimdiden kullanıcılarını yeni değişiklikle alakalı uyarmaya başladığını da ekleyelim. Örneğin yeni tasarımı kullanıyorken, klasik tasarıma geçiş yapılmak istendiğinde, “Klasik Facebook deneyimi Eylül’den itibaren kullanılamayacak.” uyarısının yer aldığı bir pencere çıkıyor. Aynı zamanda Facebook’un destek sayfasında da, Eylül ayından itibaren herkesin yeni tasarımı kullanacağına dair bilgilendirme mesajı yer alıyor.
Facebook yeni tasarımını geçen yıl düzenlediği geliştirici konferasında duyurmasının ardından, ilk önce iOS ve Android uygulamalarında kullanıma sunmuş; Mart ayında ise, tüm dünyada kademeli olarak masaüstü sürümünde de kullanıma açmıştı. Şu an kadar yeni tasarıma alışamayıp eski tasarımla yoluna devam etmek isteyenlere böyle bir imkan sunuluyor olsa da, Eylül ayına gelindiğinde bu imkan ortadan kalkacak ve yeni tasarım Facebook’un vazgeçilmez bir parçası olarak kalacak.