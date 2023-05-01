Face ID, iPhone’da harika bir özelliktir. Cihazınızda düzgün çalışmadığını fark ederseniz, sorunu çözmek ve bir kez daha sorunsuz çalışmasını sağlamak için alabileceğiniz birkaç önlem vardır. Gelin yakından bakalım.

Bu kılavuz, Face ID’niz iPhone’unuzda çalışmadığında size yardımcı olacaktır. Bu kullanışlı ipuçlarının, bu özelliğin telefonunuzda tekrar çalışmasını sağlayacağını umuyoruz. Face ID’nin iPhone’unuzda çalışmasını sağlamak için izleyebileceğiniz birkaç farklı adım vardır.

iPhone’unuzdaki yüz kimliği ayarlarını kontrol edin

Face ID’de neyin yanlış olduğunu bulmaya çalışırken yapmanız gereken ilk şey iPhone’unuzdaki özelliğin ayarlarını kontrol etmektir.

Telefonunuzdaki Face ID ayarlarını Ayarlar > Face ID ve Parola bölümüne giderek kontrol edebilirsiniz, ardından parolanızı girmeniz istenecektir. Şimdi ayarları kontrol edin ve Face ID’nin açık olduğundan emin olun.

Face ID’yi kullanabileceğiniz çeşitli seçenekler vardır, bunlar arasında iPhone Kilidini Açma, iTunes ve App Store, Cüzdan ve Apple Pay, Otomatik Parola Doldurma ve ayrıca Diğer uygulamalar bulunmaktadır. Face ID’yi kullanmak istediğiniz tüm özelliklerin ve uygulamaların açık olduğundan emin olun. Bu işlem sorunu çözmediyse aşağıdaki 2. adıma geçin.

Ön kameranızı kapatan bir şey olup olmadığını kontrol edin

Bu kulağa çok açık gibi gelse de iPhone’unuzun ön yüzündeki kamerayı bir şeyin kapatmadığından emin olmak iyi bir fikirdir. Ön taraftaki kamerayı engelleyen bir şey olmadığından emin olmak için iPhone’unuzun ekranını hızlıca temizlemeniz faydalı olacaktır; parmak izi veya leke gibi bir şey kamerada bir soruna neden olabilir. Bu işe yaramadıysa aşağıdaki 3. adıma geçin.

En son iPhone yazılımına sahip olup olmadığınızı kontrol edin

Deneyebileceğiniz bir başka şey de en son iPhone yazılımına sahip olup olmadığınızı görmektir. Bunu iPhone’unuzdaki ayarlar uygulamasından yapabilirsiniz.

Ayarlar > Genel > Yazılım güncelleme bölümüne gidin ve telefonunuz için bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, bu güncellemeyi cihazınıza yüklemeniz önerilir. Bu işlem tamamlandıktan ve telefonunuz yeniden başlatıldıktan sonra Face ID sorununun çözülüp çözülmediğini deneyebilirsiniz. Bu işe yaramadıysa ya da bir yazılım güncellemesi mevcut değilse aşağıdaki 4. adıma geçin.

iPhone’unuzu yeniden başlatın

Face ID’nin tekrar çalışmasını sağlamak için deneyebileceğiniz bir başka yol da iPhone’unuzu yeniden başlatmaktır, bu Face ID’nin tekrar çalışmasına yardımcı olabilir.

iPhone X, iPhone 11, iPhone 13 veya iPhone 13’ünüz varsa, ses kısma düğmesini ve güç düğmesini kapatma kaydırıcısı görünene kadar basılı tutun, artık ahizeyi kapatabilir ve yeniden başlatabilirsiniz.

iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 ve 2. ve 3. Nesil iPhone SE için, güç kapatma kaydırıcısı görünene kadar yan taraftaki güç düğmesini basılı tutun.

1. nesil iPhone SE, iPhone 5 veya önceki iPhone’larda, güç kapatma kaydırıcısı görünene kadar üstteki güç düğmesini basılı tutun. Bu işe yaramazsa ve Face ID’niz hala iPhone’unuzda çalışmıyorsa 5. adıma geçin.

Face ID’yi sıfırlayın ve yeniden kurun

Yukarıdaki adımlardan hiçbiri işe yaramadıysa, iPhone’unuzda Face ID’yi sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Bunu yapmak için Ayarlar’a gidin. Face ID ve Parola’ya gidin, parolanızı girin ve ardından Face ID’yi Sıfırla’yı seçin. Face ID’niz artık sıfırlanmıştır ve cihazınızda yeniden ayarlamanız gerekecektir.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Telefonlarda Bir Arama Nasıl Kaydedilir?

Daha önce belirtilen önerilerin hiçbirinin iPhone’unuzun Face ID’si ile ilgili sorunu çözmede etkili olmaması durumunda, cihazınızda altta yatan bir donanım sorunu olabilir. Bu gibi durumlarda, iPhone’unuzu bir Apple Store’a götürmeyi veya sorunu inceleyip teşhis etmesi için başka bir kalifiye onarım uzmanına danışmayı düşünmek akıllıca bir karar olacaktır. Bunu yaparak, sorunun giderilip giderilemeyeceğini belirleyebilir ve cihazınızın Face ID özelliğinin işlevselliğini potansiyel olarak geri yükleyebilirsiniz.

iPhone’unuzda çalışmadığında Face ID’nin tekrar çalışmasını nasıl sağlayacağınıza ilişkin bu kılavuzu faydalı bulacağınızı umuyoruz. Bu kılavuz, makalenin yazıldığı sırada Apple’ın iOS’unun güncel sürümü olan iOS 16.16 kullanılarak yazılmıştır. Face ID ile ilgili sorunların nasıl çözüleceğine dair daha fazla ipucunu Apple’ın web sitesinde bulabilirsiniz.