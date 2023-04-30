Geçtiğimiz gün hem iPhone hem de Android cihazlarda telefon görüşmelerinin nasıl başarılı bir şekilde kaydedileceğine dair ayrıntılı kılavuzlar sunmuştuk. Şimdi ise özellikle Samsung Galaxy telefon kullanıcılarını hedefleyen ve bu popüler cihazlarda aramaları kaydetmek için adım adım süreci gösteren kapsamlı kılavuz sizlerle.

Bu makale Samsung Galaxy cihazınızda özellikle kullanışlı ve elverişli bir işlev olan arama kaydetme özelliğini kullanmanıza yardımcı olacaktır. Bu özellikten yararlanarak, önemli toplantıların ve telefon görüşmelerinin sesli notlarını zahmetsizce oluşturabilir, önemli bilgileri veya kilit ayrıntıları asla kaçırmamanızı sağlayabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda bir aramayı kaydetmeye karar verdiğinizde, görüşmeye dahil olan diğer tarafı seslerinin kaydedildiği konusunda bilgilendirmeniz gerektiğini belirtmek önemlidir. Bu bilginin diğer katılımcıya verilmemesi yasal sonuçlara yol açabilir, çünkü izin alınmadan bir telefon görüşmesinin kaydedilmesi bazı yargı bölgelerinde yasalara aykırı olabilir.

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Diğer kişiye telefon görüşmesini kaydettiğinizi söylemezseniz, yasaları çiğnemiş olabilirsiniz, bu nerede yaşadığınıza bağlı olacaktır. Görüşmenin kaydedildiğini bildirmek her zaman iyi bir fikirdir, çünkü her ikiniz de kaydı kabul ettiyseniz yasal olarak korunursunuz.

Samsung Galaxy akıllı telefonumda aramaları nasıl kaydederim?

Galaxy cihazınızdaki telefon uygulamasından aramaları kaydedebilirsiniz, bunu yapmak için Telefon uygulamasını açın ve ardından ekranın sağ üst tarafındaki üç noktaya dokunun.

Şimdi menüden Ayarlar’ı seçin ve yeni bir menü gösterilecek, şimdi Aramaları kaydet için bir seçenek var, seçmeniz gereken bu.

Şimdi size bir dizi seçenek sunulacak, cihazınızdaki tüm aramaları kaydedecek olan Otomatik kayıt aramalarını seçebilir veya tek tek aramaları kaydedebilirsiniz.

Aramaları otomatik kaydet özelliğini seçerseniz, belirli numaralardan veya kaydedilmemiş numaralardan gelen aramaları kaydetmeyi ya da tüm aramalarınızı kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bu seçeneklerden herhangi birini kullanırsanız, konuştuğunuz kişiyi aramanın kaydedildiği konusunda bilgilendirdiğinizden emin olun.

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Samsung, bu çağrı kayıt çözümünü Galaxy cihazlarında bütünleşmiş bir özellik olarak sunarak, bu tür bir işlev sunmayan diğer bazı Android üreticilerinden ayrılıyor. Bu kullanışlı özellik, Galaxy sahipleri için kullanıcı deneyimine değer katıyor. Samsung Galaxy cihazlarının sunduğu bu ve diğer yerleşik özelliklerle ilgili daha fazla ayrıntı keşfetmekle ilgileniyorsanız, bu popüler akıllı telefonların çeşitli yetenekleri ve benzersiz avantajları hakkında çok sayıda bilgi bulabileceğiniz Samsung’un resmî web sitesini ziyaret etmenizi öneririz.

Samsung Galaxy telefonunuzda bir aramayı nasıl kaydedeceğinizle ilgili bu kılavuz hakkında herhangi bir yorumunuz, sorunuz veya öneriniz varsa, lütfen aşağıya bir yorum bırakın ve bize bildirin.