Türk Telekom’un dijital televizyon yayın platformu olan Tivibu, Avrupa’nın en büyük kupalarını seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. İngiltere’nin en prestijli kupalarından biri kabul edilen ve dünyanın ilk futbol turnuvası olan Emirates FA Cup’ta final mücadelesi ekranlara geliyor. Manchester’ın kırmızı ve mavi tarafının yer aldığı derbi 3 Haziran Cumartesi günü oynanıyor. Manchester United ve Manchester City’nin karşı karşıya geleceği mücadelede ilk düdük saat 17:00’da çalıyor. Emirates FA Cup final mücadelesi Tivibu Spor 1’den canlı yayınlanıyor.

Sezonun sürpriz takımlarından Brighton’la yarı finalde karşılaşan Manchester United, normal süresi berabere biten maçı penaltılarda kazanıp finale yükselmeyi başarmıştı. Pep Guardiola’nın City’si ise Championship ekiplerinden Sheffield United’a karşı 3-0’lık baskın oyunuyla üstün gelmiş, finalde kırmızı şeytanların rakibi olmuştu. Ligi üçüncü sırada bitiren ve Erik ten Hag’ın takımın başına geçmesiyle yeniden doğan Manchester United, nispeten iyi geçirdikleri sezonu kupayla tamamlayarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Londra’da, Wembley Stadı’nda oynanacak mücadeleyi 90.000 taraftar yerinden takip edebiliyor.

1871 yılından bu yana düzenlenen FA Cup’ta en çok kazanan takım olan Arsenal’in ardından ikinci sırada yer alan Manchester United, 12 kez FA Cup’ta kupaya uzanırken Manchester City 6 kez kupayı havalandırdı. FA Cup’ta bu zamana kadar 9 kez karşılaşan Manchester ekiplerinden United 6 kez, City ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. Premier Lig’de kupayı alan ve iki kupayla sezona nokta koymak isteyen Manchester City, ada futbolunun final maçını da kazanıp Şampiyonlar Ligi’ne odaklanmanın peşinde.

Dünya’nın bir çok ligini ve turnuvasını seyircilerle buluşturmaya devam eden Türk Telekom’un dijital yayın platformu Tivibu’da yayınlanacak Emirates FA Cup final mücadelesi, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17:00’da Tivibu Spor 1’den canlı yayınlanıyor.