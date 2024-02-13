Cennet ülkemizin efsanevi yarış pisti İstanbul Park, uzun süren bir belirsizlik süreci sonrasında yeni bir döneme hazırlanıyor. İstanbul Park Pisti, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Yapım Ve Onarım Karşılığı Kiralama” yöntemiyle ihaleye açılacak. Peki İstanbul Park F1 pisti olmaya devam edecek mi? İstanbul Park’ta yarışlar düzenlenecek mi? İşte bilmeniz gerekenler.

İstanbul Park Pisti İçin Yeni Dönem Başlıyor, F1 Yarışı Zorunluluğu Geldi

Pist şu anda inanılmaz bir kriz ve bilinmezlik süreci içerisinde. Pistin akıbeti şu anda kesin olarak bilinmiyor. Kısa bir süre önce tahliye kararı çıksa da, henüz pist boşaltılmış değil.

Hatırlatmak gerekirse, pist için geçtiğimiz haftalarda tahliye kararı çıkmıştı. Ancak pisti işleten Intercity’nin hala pisti boşaltmadığı ve sürecin uzatıldığı biliniyordu. TOSFED’ten (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) pistin boşaltılmasına ilişkin çeşitli açıklamalar gelmişti. Ancak tüm bu belirsizlikler, sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ihalesiyle sona erdi.

İstanbul Park ihalesi kapsamında 30 yıl süreli “Yapım ve Onarım Karşılığı Kira ve İşletme” ihalesine çıkıldı. Formula-1 pistine ek olarak, otomobil müzesi, alışveriş merkezi ve eğlence merkezi gibi yapılar da projeye dahil edilecek. Bu sayede efsane pist resmen bir yarış kompleksi olacak. İhalenin toplam tahmini bedeli 117.8 milyon dolar olarak açıklandı ve ihale tarihi 02.04.2024 olarak belirlendi.

İhale şartnamesinde, daha önce yaşanan problemlerin tekrarını önlemek için bazı ek maddeler var. En dikkat çekici madde ise Formula 1 yarışlarının garanti altına alınması. Şartnameye göre, yüklenici firma, Formula 1 yarışlarının İstanbul Park’ta yapılacağını garanti etmek zorunda. Ayrıca, işin sözleşmesi imzalandıktan sonra 1 ay içerisinde Formula 1 yarışlarının taşınmazda yapılmasına ilişkin anlaşma sağlanacak.

Yüklenici firmanın Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibariyle İstanbul Park’ta başlayacağını taahhüt etmesi gerekiyor. 2026 yılından sonra yarışların yapılamadığı her yıl için belirli bir tazminat ödenmesi şartı da ihale şartnamesinde yer alıyor. Yani İstanbul F1 yarışı destinasyonlarından biri olmadığı takdirde ciddi yaptırımlar var.

Pist için yeni dönem, hem spor hem de ticaret açısından heyecan verici gelişmelerin habercisi gibi görünüyor. Bizler de pistin akıbetini merakla takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce İstanbul yeniden F1 yarışlarına sahne olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!