GamingBible’ın raporuna göre, PlayStation 5 yeni bir fiyat indirimi almış ve şimdiye kadar en uygun fiyatıyla piyasaya sunuldu. Bu, konsolu almadan önce fiyatların düşmesini bekleyenler için harika bir haber olabilir. Herkes indirimleri takdir eder, bu yüzden PlayStation 5’in fiyatındaki bu düşüş daha fazla alıcıyı çekmeyi hedefliyor.

Mart ayında, PS5 konsolu bugüne kadarki en düşük fiyat noktasına ulaştı. God of War Ragnarök’ü içeren bir paket sadece 509,99 dolar olarak fiyatlandırıldı. Bu paketi satın alan müşteriler yaklaşık 60 dolar tasarruf etmiş oldular. Engadget.com’dan gelen bir rapor, daha da iyi bir anlaşmayı ortaya koydu. Rapora göre, aynı paket (God of War Ragnarök içeren PS5 konsolu) Amazon’da 499 dolara kadar düştü.

Gaming Bible, anlaşmanın birkaç gün içinde sunulacağını söylesine de, şu anda bu teklif Türkiye için geçerli değil. Belki daha sonra fiyat düşebilir.. Amazon Prime Day satışlarının Temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Son zamanlarda, Sony’nin perakende iş ortaklarına PS5 konsolunun arzını artırdığı yüksek talepten bahsetmiştik. Konsolün satışları son aylarda %500’ün üzerinde artış gösterdi. Yüksek talep nedeniyle, bazı fırsatçılar stoklarına yüzlerce konsol depoladılar, umutlarını konsol kıtlığı yaşamaktaydılar. Ne yazık ki, Sony hala talebi karşılamakta zorlanıyor. Ayrıca, önemli bir fiyat düşüşü, bu fırsatçıların konsollarını ilk satın alma fiyatının altında satmalarına yol açacaktır.