Samsung, uzun bir bekleyişin ardından Galaxy S24 modellerinde kullanılması planlanan Exynos 2400 işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor. Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9300 ile rekabet edeceği konuşulan bu yeni amiral gemisi yonga seti, dehşetengiz özellikleriyle karşımıza çıktı! İşte Samsung’un geleceği!

Samsung Galaxy S24 Serisine Güç Verebilir!

Popüler performans testi uygulaması AnTuTu’nun raporlarına göre, yeni Exynos yonga seti, 10 çekirdekli bir CPU’ya sahip olacak. Bu çekirdekler “1 + 2 + 3 + 4” şeklinde gruplandırılacak. Performans için 3.10GHz frekansında çalışan tek bir Cortex-X4 çekirdeği bulunacak. Diğerlerinin ise Cortex-X3, Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdekleri olması bekleniyor. Ancak daha önceki söylentilere göre, Cortex-X4 çekirdeğinin 3.20GHz frekansında çalışabileceği belirtilmişti.

Samsung burada ısınma ve güç tüketimi sorunlarını savuşturmak için böylesi bir hamle yapmış olabilir. Zira Exynos 2100 ve Exynos 2200 yonga setleri Qualcomm cephesindeki kardeşlerine kıyasla daha yüksek frekanslarla çalıştıkları için sürdürülebilir bir performans sunamamışlardı.

Bu işlemcide AMD’nin mimarisini kullanacak Xclipse 940 adlı bir GPU kullanılması da bekleniyor. Xclipse 940 GPU’su AMD’nin RDNA2 mimarisine dayalı olacak. Xclipse 920’ye kıyasla, Xclipse 940’ın iki kat daha fazla işlem birimine sahip olması bekleniyor. Ancak işlem birimi sayısındaki bu artış, otomatik olarak performansta iki kat artış anlamına gelmeyecek.

Samsung’un yeni 4nm mimarisi, Exynos 2400’ün performans ve verimlilik açısından belirli iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. Bununla birlikte, yonga seti Exynos 5300 5G modem ile entegre edilecek ve maksimum 10Gbps indirme hızı ve 3.87Gbps yükleme hızı sunacak. Qualcomm da geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Snapdragon X75 işlemcisiyle benzer rakamlar elde etmişti. Bunlar muazzam hızlar.

Exynos 2400’ün en dikkat çekici özelliklerinden biri de iki yönlü uydu iletişimi olacak. Bu özellik sayesinde Galaxy S24 kullanıcıları, zor durumda kaldıklarında uydu üzerinden yardım çağırabilecekler. Ayrıca Exynos 2400, UFS 4.0 depolama desteği, 8.5Gbps bant genişliğine kadar LPDDR5X RAM ve 8K 60FPS video kaydı gibi özellikleri destekleyecek.

Henüz Exynos 2400’ün gerçek performansı net olarak görünmese de, teknik özellikleri oldukça etkileyici görünüyor. Bu yeni işlemcinin Samsung Galaxy S24 modellerine ne kadar güç katacağını görmek için merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Exynos 2400 ısınma ve güç tüketimi sorunlarını aşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!