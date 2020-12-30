Exxen platformunun aylık ücreti belli oldu!

Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu dijital içerik platformu Exxen, 1 Ocak’tan itibaren resmen yayına başlayacak. Platformun fiyat bilgisi şimdiye kadar kesin olarak bilinmezken, aylık üyelik ücreti Acun Ilıcalı tarafından açıklandı!

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Acun Ilıcalı, Exxen platformunun aylık üyelik ücretini açıkladı!

Şimdiye kadar Exxen ile ilgili bütün bilgileri Instagram hesabından aktaran Ilıcalı, platformun merakla beklenen üyelik bilgilerini takipçileriyle paylaştı. Buna göre; Exxen’e üye olmak isteyenler aylık 9.90 TL karşılığında bütün içeriklere erişebilecek. Ayrıca yeni üye olan herkese 7 günlük ücretsiz deneme süresi de tanımlanacak. Açıklanan ücretin reklamlı ya da reklamsız paketin hangisine ait olduğu ise bilinmiyor.

Acun Ilıcalı, Exxen’in kuruluş sürecinde kullanıcılara pek çok üyelik paketi sunulacağını belirtmişti. Reklamsız paketin yanı sıra fiyatı daha uygun olan reklamlı üyelik paketi de Exxen kullanıcıları ile buluşacak. Bunun yanı sıra Ilıcalı, tıpkı Spotify gibi platformlarda olduğu gibi öğrencilere de indirimli bir paket sunulacağını ifade etmişti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha farklı üyelik seçenekleri de görebiliriz.

Exxen platformunun bünyesinde diziler haricinde pek çok program ve yarışma da bulunuyor. Şeref Bey, Hükümsüz, Sihirli Annem, Vahşi Şeyler, Gibi, Öğrenci Evi, Yetiş Zeynep ve İşte Bu Benim Masalım dizileri izleyicilerle buluşacak. Ayrıca Konuşanlar, Tolgshow Filtresiz, Zeynep Bastık ve Konukları, Katarsis, Masterchef Junior, Kral Şakir ve Fight Club gibi yapımlar da platformun kataloğunda yer alıyor.