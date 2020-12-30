Realme yeni telefonu Geekbench’te görüldü

Nispeten uygun fiyata sahip olacak olan yeni bir Realme telefonu, test sitesi olan Geekbench’te tespit edildi.

İlginizi çekebilir: Realme UI 2.0 beta Realme 7 ve X2 Pro için açıldı

reklam

RMX3092 model numarasına sahip olan akıllı telefon, Dimensity 720 yonga setine sahip olacak ve aynı zamanda 5G bağlantı desteğiyle gelecek.

Benchmark testinin ortaya çıkardığına göre telefon 8GB RAM hafıza da sunuyor. Ancak işletim sistemi konusunda kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğratacak gibi duruyor. Çünkü telefonun kutudan Android 10 ile çıkacağı görülebiliyor.

Telefon detayları ve hangi serinin cihazı olduğu hakkında başka net bir bilgi yok. Ancak kod numarasına bakıldığında RMX harflerinden sonra 3 rakamı görülebiliyor. Bu da ilk defa böyle bir kod numarasıyla karşı karşıya kaldığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla firma, bu cihazla tamamen yeni bir telefon serisi de sunabilir.

Realme firmasının yeni telefonu daha çok orta segmente hitap ediyor

İşlemci yonga setinden ve özellikle de işletim sisteminin sürümünden tahmin edebileceğimiz üzere bu cihaz Realme için bir amiral gemisi anlamına gelmeyecek. Bu yüzden yeni bir seri olabilmesinin yanında, telefonun Realme 8 olma olasılığı üzerinde de duruluyor.

Gelen bu bilgilerin cihaz hakkında hemen hemen ilk bilgileri oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de bu testin gelmesinin ardından daha net bilgilere ulaşabilmek için yakın zamanda akıllı telefon hakkında gelmesi muhtemel olan başka bilgiler ve sızıntıları beklememiz gerekecek gibi duruyor.