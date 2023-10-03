Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı, 2020 yılında Exxen isimli bir platform kuracağını ve bu platformun Netflix, Prime Video gibi yabancı platformalara alternatif olacağını açıklamıştı. Nitekim 1 Ocak 2021 tarihinde Exxen projesi hayata geçti. YouTube’de bulunan başta Konuşanlar olmak üzere birçok içeriği satın alan Acun Medya, bunları Exxen’e dahil etmişti.

Exxen’den biraz daha bahsedecek olursak Wikipedia’da şu şekilde açıklanmış:

“Acun Medya’nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından, “Yeni dijital platformumuz Exxen’de yakında beraberiz.” açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun yıllık bütçesinin ise 900 milyon TL olacağını açıkladı.

Platform içerisinde dizi film, reality show, yarışma, belgesel ve çizgi film gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı. Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi. Yakın dostu Ali Taran’ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.”

Bugün ise saat 22 sularında Exxen platformu çöktü. Kullanıcılar siteye girmeye çalıştığında “Üzgünüz! Sunucu şu an yanıt vermiyor.” gibi bir hata ile karşılaştılar.

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Durumun hemen farkına varan Acun Medya ise anında aksiyon aldı ve problemi çözdü. Siteye ulaşamama sorunu 15 dakikadan kısa bir sürede çözüldü. Umarız devamlı çöken Instagram ve WhatsApp gibi platformların bağlı olduğu Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg de ilerleyen zamanlarda kendilerini bu konuda geliştirip Acun Medya ile aynı seviyeye gelebilirler.