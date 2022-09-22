Yine bir Instagram klasiği ile karşı karşıyayız. Sık sık sunucuları çöken platformun sunucuları tekrardan çöktü. Kullanıcıların aldığı hata ise genel olarak bu şekilde.

Instagram’ın çökmesi Twitter’da da #InstagramDown etiketiyle tt oldu. Bazı kullanıcıların esprili Tweetleri ise bu şekilde.

Instagram hesabım çalındı sandıktan sorma ufak çaplı kalp krizi geçirdim o neydi ne oluyor yaw #instagramdown #instagram pic.twitter.com/cQy4SlDez8 — Elif ||ZeyÇağ||📿 (@eliffben_72) September 22, 2022

People coming to Twitter to check whether Instagram is down again! #Instagramdown pic.twitter.com/pYTPuko1LC — Patel Meet (@mn_google) September 22, 2022

İnstagramı silip tekrar yüklememe rağmen instagrama giremeyince benim gerginlik seviyesi #instagramdown pic.twitter.com/RMDdrx9plf — Murat Taşkın (@taskinm_29) September 22, 2022

Hesaba giriş yapıyorum geri atıyor. anlık böyle bekliyoruz kapıda#instagramdown pic.twitter.com/Pu1wJyOfx5 — ୭̥⋆ (@delii1kiz) September 22, 2022