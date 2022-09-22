Yine bir Instagram klasiği ile karşı karşıyayız. Sık sık sunucuları çöken platformun sunucuları tekrardan çöktü. Kullanıcıların aldığı hata ise genel olarak bu şekilde.
Instagram’ın çökmesi Twitter’da da #InstagramDown etiketiyle tt oldu. Bazı kullanıcıların esprili Tweetleri ise bu şekilde.
Instagram hesabım çalındı sandıktan sorma ufak çaplı kalp krizi geçirdim o neydi ne oluyor yaw #instagramdown #instagram pic.twitter.com/cQy4SlDez8
— Elif ||ZeyÇağ||📿 (@eliffben_72) September 22, 2022
#instagramdown Instagramin çöktüğünü twitter'dan öğrenmek için twittera giriş yapıyorumdur pic.twitter.com/GYLbMaGuwj
— Vegas👄Pete (@Tarmy49210776) September 22, 2022
People coming to Twitter to check whether Instagram is down again! #Instagramdown pic.twitter.com/pYTPuko1LC
— Patel Meet (@mn_google) September 22, 2022
Flört'lerim iceride kaldi instagramcım duzelir misin #instagramdown pic.twitter.com/TL5EvTPsSO
— Yaren_cftc (@yaren_cftc) September 22, 2022
Anlık Türkiye #instagramdown pic.twitter.com/l617cZHFrS
— EYLEM ✨ (@eylemdiyebirii) September 22, 2022
Uygulamadan atmasına rağmen girmeye calısırken ben; #instagramdown pic.twitter.com/EyLHkdZRDY
— Nurr🐣 (@nurrrw0) September 22, 2022
Instagram’dan Twitter’a gelenler #instagramdown pic.twitter.com/alv2GZJl2r
— Arslan Kıran (@arslankirann) September 22, 2022
İnstagramı silip tekrar yüklememe rağmen instagrama giremeyince benim gerginlik seviyesi #instagramdown pic.twitter.com/RMDdrx9plf
— Murat Taşkın (@taskinm_29) September 22, 2022
Biz çoktan çökmüştük#instagramdown pic.twitter.com/VpE1CCH5MU
— NEON (@neonturkiye) September 22, 2022
Instagram'ın çökmesi ile Twitter anlık #instagramdown pic.twitter.com/T8iPwmFEDD
— mert but worried (@mertuserr) September 22, 2022
Hesaba giriş yapıyorum geri atıyor. anlık böyle bekliyoruz kapıda#instagramdown pic.twitter.com/Pu1wJyOfx5
— ୭̥⋆ (@delii1kiz) September 22, 2022