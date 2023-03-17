6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, tam 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. Yaşanan elim deprem olayıyla beraber vatandaşlarımız arasında deprem korkusu ve hassasiyeti iyice arttı. Buna istinaden, Evrim Ağacı tarafından hem ülkemizde hem de ülkemizin yakın çevresinde yaşanan depremleri takip edebileceğiniz Sismik Harita yayınlandı.

İçindekiler Tüm Fay Hatları ve Depremler İncelenebiliyor

Tüm Fay Hatları ve Depremler İncelenebiliyor

Türkiye’nin çok sevilen kültür ve bilim oluşumlarından biri olan Evrim Ağacı’nın Sismik Harita’sı sayesinde ülkemizde yaşanan en ufak depremi dahi takip edebiliyor ve fay hatlarının dağılımını detaylıca inceleyebiliyorsunuz.

Geliştirme süreci devam eden Sismik Harita, Türkiye ve çevresindeki tüm depremleri Kandilli Rasathanesi, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (ESMC) ve ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan ölçümler ve doğrulanmış bilgilerle birlikte kullanıcılara sunuyor.

Sismik Harita üzerinde gerçekleşene depremlerin nokta atışı konumlarını, depremin yerin ne kadar altında gerçekleştiğini ve gerçekleşme saatini görebiliyorsunuz. Bunun yanında, sistemde farklı deprem ölçüm kurumlarının aynı deprem hakkındaki ölçümlerini de görebiliyorsunuz.

Sismik Harita’nın internet sitesinde yer alan Bilgi Portalı sekmsesinin de oldukça faydalı olduğunu söyleyelim. Bu sekmede afet olaylarının en can alıcı noktaları olan afet durumuna hazırlık, toplanma alanları ve deprem çantasında bulunması gerekenler gibi deprem sürecinde hayat kurtarabilecek önemli bilgiler bulunuyor.



Sistem henüz geliştirme aşamasında olsa da, sistemin gayet kararlı çalıştığını söylemek mümkün. Evrim Ağacı kurucusu olan Çağrı Mert Bakırcı, Sismik Harita’nın her geçen gün daha olgun bir hale geldiğini ve yayınlanma aşamasında sistemin çok daha kaliteli işleyeceğini söylüyor. Evrim Ağacı’nın sitesine giderek projeye destek verebileceğinizi de söyleyelim.

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