Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Libya’da toplam 2.5 ton doğal uranyum içeren 10 adet varilin daha önce Libya’daki yetkililerce bildirilen konumda bulunamadığını bildiriyor. İnanılmaz bir radyolojik riske sahip olan uranyum madeni kayıp!

Kayıp uranyum nükleer güvenlik endişesi yanında radyolojik olarak da tehlike doğuruyor. UAEA daha önceden bulunduğu bölgeden kaybolan uranyumla ilgili daha detaylı bilgi toplamaya çalışacaklarını açıkladı.

Uranyumun ne zamandır kayıp olduğu da bilinmiyor. Gözlemciler bölgeyi geçen yıl ziyaret etmek istemiş ancak ülkede sürmekte olan çatışmalar nedeniyle gidememişlerdi. Uranyumun bulunduğu bölgenin adı verilmezken, uranyumun kaybolmadan önce “hükümet” kontrolü altında olmayan bir bölgede olduğu belirtiliyor.

UAEA bir açıklama yaptı ve açıklamda söz konusu uranyumun belirtilen yerden çıkartılması ve şu anki durumunun açıklığa kavuşturulması için harekete geçtiği ifade edildi. Söz konusu durumun ivedilikle ele alınarak inceleme başlatılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Nükleer malzemenin mevcut konumu hakkındaki bilgi kaybı, nükleer güvenlik endişelerinin yanı sıra radyolojik bir risk oluşturabilir.” denildi.

UAEA’nın uluslararası nükleer güvenlik standartlarının ve nükleer güvenlik rehberliğinin uygulanması için konu hakkında gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğu kaydedilen açıklamanın oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Kayıp uranyumun yeri hakkında birçok spekülasyon da bulunuyor. Hatırlatmak gerekirse, Libya’da Muammer Kaddafi’nin 2011’de ayaklanmayla indirilmesinden bu yana istikrar sağlanamadı. Başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk’taki Temsilciler Meclisi arasındaki güç çekişmesi sürüyor.

Birbirinden tamamen ayrı hareket eden güçlerden birinin bu uranyumu kaçırdığı ve gizli tesislerde bazı testler yaptığına dair korkunç iddialar bulunuyor. Birçok ülke de konuyla yakından ilgileniyor.

Özellikle Akdeniz’de yer alan ülkelerin radyasyon endişesi nedeniyle teyakkuzda olduğunu söylemek mümkün. Ülkemizin de Akdeniz bölgesinde yer aldığı düşünüldüğünde durum bizim için de büyük önem arz ediyor.

İlginizi Çekebilir: Deprem Sonrası Bankalar Lokasyon Planlarını Gözden Geçiriyor!

Konu hakkındaki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 2.5 ton uranyumun başına ne geldi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!