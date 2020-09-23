Evofone, dokuzuncu Mi Store’u Akbatı AVM’de açtı

2018 yılından beri Xiaomi Türkiye Yetkili Distribütörü olan Evofone, Mi Store yatırımlarıyla, Xiaomi ürünlerini Türkiye’deki kullanıcılara arz ediyordu. Şimdi de Evofone, dokuzuncu Mi Store mağazasını İstanbul’da bulunan Akbatı AVM’de açtı.

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Evofone tarafından açılan 9. Mi Store hizmete girdi

Evofone tarafından Türkiye’de açılan ilk Mi Store, 2018 yılında Vadistanbul AVM’de hizmete girmişti. Akbatı AVM’de açılan yeni Mi Store ile ilgili konuşan Evofone Pazarlama Direktörü Tuğba Ünal, konuyla ilgili olarak; 2018 yılından bu yana Mi Store’ların Türkiye’de gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ayrıca Tuğba Ünal, Yetkili Mi Store’ların sayısını kısa zamanda artırarak Xiaomi ürünlerini daha fazla tüketici ile buluşturmaktan çok mutlu olduklarını da ifade etti.

Akbatı AVM’de hizmete giren dokuzuncu Mi Store, 143 m2 ‘lik bir alana kurulu durumda. Bu sayede müşterilerin geniş ve ferah bir ortamda alışveriş yapabilmesi sağlanmaya çalışılmış. Ayrıca açılışta, mağazayı ziyaret eden müşteriler için birçok üründe çeşitli indirimler de sunulacak.

Türkiye’de tüketicilerin gösterdikleri ilgiden çok mutlu olduklarını dile getiren EVOFONE Pazarlama Direktörü Tuğba Ünal:

“Evofone olarak Xiaomi’nin Türkiye’deki yetkili distribütörü olduğumuzdan bu yana İstanbul’da beş, Ankara’da iki, Eskişehir ve Antalya’da birer mağaza ile Xiaomi ekosistemindeki ürünleri tüketicimiz ile buluşturduk. Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve akıllı televizyon gibi ürünlerin yanı sıra TV stick, akıllı saat, akıllı tartı, akıllı su ısıtıcısı, akılı süpürge, Bluetooth spor kulaklığı, Bluetooth hoparlör, drone, scooter, şemsiye, güneş gözlüğü ve pek çok kategorideki Xiaomi ürünleri, tüm Mi Store’larımızda olduğu gibi Akbatı AVM’de de tüketicilerimiz ile buluşacak. Teknoloji tutkunları, hem evlerinde hem de hayatlarının farklı alanlarında ihtiyaç duydukları yüzlerce ürüne avantajlı fiyatlarla ulaşabilecekler.” dedi

Evofone tarafından planlanan, Türkiye’deki onuncu yetkili Mi Store mağazası ise Ankara Optimum AVM’de açacak. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!