Not: Bu videoda yer alan Roamii BE Lite Mesh sistemi, inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.
İlginizi çekebilir; TAM BİR TİTAN! | MSI TITAN 18 HX AI A2XW İncelemesi
İçindekiler
EVİN Wİ-Fİ PROBLEMİNE KÖKTEN ÇÖZÜM | MSI Roamii BE Lite Mesh İncelemesi
Detaylı bilgi için; https://msi.gm/S439B56D
Bu videomuzda MSI markasının ağ ürünleri markası olan Roamii ile beraberiz. Mesh sistemleri için geliştirilen Wi-Fi 7 tabanlı Roamii BE Lite, çift bant destekli bir mesh sistemi olarak dikkat çekiyor.
Çok katlı ya da çok odalı ev veya ofis ortamları için ideal olan Roamii BE Lite Mesh, her köşede sorunsuz bir ağ deneyimi sağlıyor.
Detayları ise Aydoğan aktarıyor. İyi seyirler.
MSI Roamii BE Lite Mesh BE3600 Özellikleri;
- Boyut: 118.5 x 108 x 238 mm
- Ağırlık: 585 gram
- Anten Sayısı: 4 Adet Anten
- Fiziksel Bağlantı: 1x 2,5 Gbps WAN/LAN (Router/Mesh) / 2x 1 Gbps LAN
- Bağlantı Hızı: 5 GHz: 2882 Mbps / 2.4 GHz: 688 Mbps
- Toplam Kablosuz Bağlantı Hızı: 3.6 Gbps
- Bant Genişliği: 160 Mhz Bant Genişliği
- Wi-Fi Özellikleri: MLO / Adaptive Puncturing / MU-MIMO / OFDMA / 4K-QAM / Multi-RUs / Beamforming
- Toplam Bağlantı Alanı: 539 m2
- Toplam Cihaz Bağlantısı: +120 Cihaz
- İşlemci: 1,5 GHz CPU
- Bellek: 2 GB DDR4 Bellek
- Depolama Birimi: 256 MB Depolama
- Özel Ağlar: Misafir Ağı, Çocuk Ağı, IoT Ağı
- Güvenlik: MSI FortiSecu (TrendMicro)
- VPN Desteği: Open VPN / WireGuard / PPTP / L2TP
İnceleme
Roamii BE Lite Mesh
MSI'ın ağ markası Roamii'nin fiyat/performans mesh sistemi Roamii BE Lite, hem tasarım hem de performans olarak Türkiye'deki kullanıcıları için ideal konumda.
ARTILAR
- Şık Tasarım
- Duvar Askı Aksesuarları
- Wi-Fi 7 Desteği
- Kolay Mobil Arayüz
- Özel Ağ Desteği
EKSİLER
- Çift Bant Olması
- Mobil Uygulama Geliştirilebilir
Editörün Notu
-
Tasarım
0
-
Bağlantı Desteği
0
-
Arayüz Kullanımı
0
-
Cihaz Bağlantı Desteği
0
-
Kullanım Kolaylığı
0