Not: Bu videoda yer alan Roamii BE Lite Mesh sistemi, inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.

EVİN Wİ-Fİ PROBLEMİNE KÖKTEN ÇÖZÜM | MSI Roamii BE Lite Mesh İncelemesi

Detaylı bilgi için; https://msi.gm/S439B56D

Bu videomuzda MSI markasının ağ ürünleri markası olan Roamii ile beraberiz. Mesh sistemleri için geliştirilen Wi-Fi 7 tabanlı Roamii BE Lite, çift bant destekli bir mesh sistemi olarak dikkat çekiyor.

Çok katlı ya da çok odalı ev veya ofis ortamları için ideal olan Roamii BE Lite Mesh, her köşede sorunsuz bir ağ deneyimi sağlıyor.

Detayları ise Aydoğan aktarıyor. İyi seyirler.

MSI Roamii BE Lite Mesh BE3600 Özellikleri;

Boyut: 118.5 x 108 x 238 mm

Ağırlık: 585 gram

Anten Sayısı: 4 Adet Anten

Fiziksel Bağlantı: 1x 2,5 Gbps WAN/LAN (Router/Mesh) / 2x 1 Gbps LAN

Bağlantı Hızı: 5 GHz: 2882 Mbps / 2.4 GHz: 688 Mbps

Toplam Kablosuz Bağlantı Hızı: 3.6 Gbps

Bant Genişliği: 160 Mhz Bant Genişliği

Wi-Fi Özellikleri: MLO / Adaptive Puncturing / MU-MIMO / OFDMA / 4K-QAM / Multi-RUs / Beamforming

Toplam Bağlantı Alanı: 539 m2

Toplam Cihaz Bağlantısı: +120 Cihaz

İşlemci: 1,5 GHz CPU

Bellek: 2 GB DDR4 Bellek

Depolama Birimi: 256 MB Depolama

Özel Ağlar: Misafir Ağı, Çocuk Ağı, IoT Ağı

Güvenlik: MSI FortiSecu (TrendMicro)

VPN Desteği: Open VPN / WireGuard / PPTP / L2TP