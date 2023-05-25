Popüler kamyon simülasyonu Euro Truck Simulator 2’ye yeni bir Türk markası ekleniyor. Oyunun geliştiricisi SCS Software, Tırsan marka dorselerin oyuna DLC paketi olarak geleceğini duyurdu.

SCS Software tarafından geliştirilen Euro Truck Simulator 2, dünyanın en çok oynanan kamyon simülasyonlarından biri. Oyunun haritasına en son Road to the Black Sea DLC paketi ile Edirne, Tekirdağ ve İstanbul’un Avrupa yakası eklendi. Bu DLC’nin ardından SCS Software, Türk dorse markası Tırsan’ı da oyuna ekleme kararı aldı.

SCS Software’in yaptığı duyuruda, Tırsan markasının Türkiye’de 45 yıldır faaliyet gösterdiği belirtildi. Tırsan dorselerinin tarımdan sanayiye, inşaattan hayvancılığa kadar pek çok alanda kullanıldığı ifade edildi. Paylaşılan görsellere göre oyuna sarı bir hafriyat dorsesi ve açık kasa “sal dorse” modeli eklenecek.

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Tırsan dorselerinin DLC paketi olarak mı yoksa ücretsiz bir şekilde mi ekleneceği henüz belli değil. Ancak daha önce Krone ve Schwarzmüller marka dorseler de DLC paketleri olarak oyuna eklendiği için, Tırsan dorselerinin de DLC paketi şeklinde eklenmesi bekleniyor.

Euro Truck Simulator 2 şu anda Steam’de 149 TL’den satılıyor. Oyunun çeşitli DLC’leri içeren “Euro Truck Simulator 2 Essentials” paketi 372,30 TL’ye alınabiliyor. Road to the Black Sea DLC’si ise 134 TL. Steam indirimlerinde oyun yarı fiyatına kadar düşebiliyor.

Sizce Tırsan DLC paketi ne kadara mal olur? Euro Truck Simulator serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!