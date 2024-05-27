Euro Truck Simulator benzeri kamyon sürme oyunu olan Alaskan Road Truckers oyunu PC’ye çıkışının ardından konsollara da geliyor. Green Man Gaming, Alaskan Road Truckers’ın Xbox Series S|X ve PlayStation 5 için geleceğini duyurdu. 11 Temmuz’da konsol kullanıcılarıyla buluşacak olan oyun, PC’de yayımlanan tüm indirilebilir içerikleri (DLC) içeren Alaskan Road Truckers: Highway Edition olarak sunulacak.

Alaskan Road Truckers Konsola Geliyor: Euro Truck Simulator için Yolun Sonu!

Road Studio S.A ve Movie Games S.A tarafından geliştirilen ve Euro Truck Simulator için ciddi bir rakip olan Alaskan Road Truckers: Highway Edition, sürüş simülasyonu ve hayatta kalma mekaniklerinin eşsiz bir kombinasyonunu sunuyor. Oyuncular, Alaska’nın vahşi doğasında 260.000 mil karelik bir alanda 6.000 mil uzunluğundaki karayolunda seyahat edebilecek. Bu süreçte, tehlikeli rotaları kullanarak zaman kazanabilir, yol kenarında araç onarımı yapabilir ve zorlu hava koşullarıyla başa çıkabilirler. Grafiklerin göz alıcı olduğu belirtilen oyunda, kış şartlarında hayatta kalmak için açlık, yorgunluk ve vücut ısısı gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekecek.

Dinamik hava sistemi sayesinde oyuncular, Alaska’nın zorlu doğa şartlarıyla mücadele ederken çeşitli yükleri taşıyabilecek. Kamyon bakımı, acil durum onarımları ve diğer zorluklarla karşılaşacak olan oyuncular, kendilerini bu zorlu yolculuğa hazırlamak zorunda kalacaklar. Ayrıca, oyunda çamur kaymaları, çığlar, devrilen ağaçlar ve kar fırtınaları gibi birçok doğa olayı da yer alıyor. Euro Truck Simulator gibi tam bir simülasyon oyunu olan Alaskan Road Truckers, gerçeki koşulları ile harika bir deneyim sunacak.

Alaskan Road Truckers, üç farklı modda oynanabiliyor: gündelik, standart ve hardcore. Oyuncular, kamyonlarını özelleştirerek mobil evlerini kişiselleştirebilir ve kalabalığın arasından sıyrılabilirler. Kamyon çalışmaları, oyuncuların itibarını artırmasına yardımcı olacak ve genel merkezlerini yönetme imkanı sunacak. Yani oyun gerçek hayat ile ciddi derecede benziyor.

Green Man Gaming CEO’su Paul Sulyok, topluluğun tutkusunun Road Truckers markasının ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini belirtti. Sulyok, “Sürüş ve hayatta kalma karışımı, oyunculara yeni ve heyecan verici bir deneyim sunuyor. Kamyoncularımız uzun süredir konsol versiyonlarını bekliyordu, bu yüzden bu topluluğu daha da büyütmekten mutluluk duyuyoruz,” dedi.

Şirket, PC’deki başarılı lansmanın ardından kamyoncu topluluğunun oyunun gelişimine katkıda bulunduğunu ve bugüne kadar yüzlerce iyileştirme ve üç DLC paketinin Alaskan Road Truckers: Highway Edition’a dahil edildiğini belirtti. Oyun şu anda Steam gibi platformlar üzerinden oynanabili,yor.

Road Studios CEO’su Michał Puczyński, ayakta hayatta kalma ve sürüş simülasyonunu birleştirme hayallerinin gerçekleştiğini ve stüdyonun bu hedefe tutkuyla bağlı olduğunu söyledi. Puczyński, “Fikirden lansmana kadar olan yolculuğumuz harika bir mücadele oldu. Gelecekte bizi nelerin beklediğini merakla bekliyoruz,” dedi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu oyun Euro Truck Simulator başarısını geçebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!