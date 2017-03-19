Etna Yanardağı’nın Patladığı An BBC Ekibi Tarafından Kaydedildi

Avrupa’nın en büyük ve en aktif volkanı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı geçtiğimiz haftalardan beri duman ve erimiş kaya püskürtüyordu.

Bugün ise Sicilya’da bulunan Etna Yanardağı patladı ve yaklaşık 10 kişi yaralandı. Patlama o esnada dağda çalışan BBC Science kanalı çalışanları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Patlama esnasında volkanda olan Rebecca Morelle ve kadın kameraman Rachel Price o esnada çekim halindeydi. Morelle, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada erimiş kayaların ve kaynayan buharın önünde dağdan aşağıya doğru kaçmanın bir daha yaşamak istemediği bir şey olduğunu dile getirdi. Morelle ve ekibin geri kalanı o anda oldukça şanslıydı ve herhangi bir yaralanan olmadı. Sıcak kayalardan bir tanesi ise Rachel Price’ın montunu eritti.

The moment of the Etna explosion – filmed by @NewsCamerawoman – she, @alisonfrancis & I VERY relieved to be safe.

https://t.co/YewpahruyW — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) March 16, 2017

Patlama 2700 metre yükseklikte meydana geldi. Burada yer alan karlar lavın sıcaklığı ile anında buharlaştı ve etrafı dev bir buhar bulutu kapladı. Buna freatik patlama adı veriliyor ve bu durum ilk değil. Dağ daha önce şehirde bulunan turistleri ve yerlileri de tehdit etmişti.1928 yılında patlayan volkan bütün şehri yok etmişti.