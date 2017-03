Etna Yanardağı’nın Patladığı An BBC Ekibi Tarafından Kaydedildi

Bugün ise Sicilya’da bulunan Etna Yanardağı patladı ve yaklaşık 10 kişi yaralandı. Patlama o esnada dağda çalışan BBC Science kanalı çalışanları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Patlama esnasında volkanda olan Rebecca Morelle ve kadın kameraman Rachel Price o esnada çekim halindeydi. Morelle, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada erimiş kayaların ve kaynayan buharın önünde dağdan aşağıya doğru kaçmanın bir daha yaşamak istemediği bir şey olduğunu dile getirdi. Morelle ve ekibin geri kalanı o anda oldukça şanslıydı ve herhangi bir yaralanan olmadı. Sıcak kayalardan bir tanesi ise Rachel Price’ın montunu eritti.

The moment of the Etna explosion – filmed by @NewsCamerawoman – she, @alisonfrancis & I VERY relieved to be safe.

https://t.co/YewpahruyW

— Rebecca Morelle (@BBCMorelle) March 16, 2017