Ethereum Tabanlı Blog Platformu Mirror Herkese Açıldı

Ethereum tabanlı blog paylaşma platformu üye alma modelinde değişikliğe giderek kapılarını herkese açıyor. Önceden alınacak yazarlar, oylama ile popülaritesi yüksek kişilerden seçiliyordu. Şimdi ki herkese açık sistem ile de Mirror, gelecekte getireceği abonelik ve diğer yeni özelliklerin yolunu açıyor. Mirror, ilk çıkış yaptığı geçen Aralık ayında da herkese açık bir şekilde açılmıştı.

Publishing on Mirror is Now Open to All 📝 Connect your wallet and start a decentralized blog in seconds.https://t.co/fWQgr0Ssc4 — Mirror (@viamirror) October 5, 2021

Bugün gelen açıklamaya kadar Mirror kullanmak isteyen içerik üreticileri, platformun her hafta Çarşamba günleri düzenlediği $WRITE Race isimli oylama yarışmasında yeterli oy sayısına ulaşması gerekiyordu. Hali hazırdaki Mirror kullanıcıları, platformun kendi WRITE tokenını kullanarak adaylara oy vererek bunu bir popülerlik yarışmasına çeviriyordu. Oylamayı ilk 10 sırada bitiren kişilere de Mirror tabanlı .xyz uzantılı blog sayfalarını almakta kullanabilecekleri bir WRITE tokenı hediye edilerek yazar yapılıyordu.

Mirror, popüler blog platformu Medium’a benzer bir şekilde çalışıyor. Ancak ayrıca Mirror kripto bağlantılı yapısı sebebiyle ek özellik ve yeteneklere de sahip. Merkeziyetsiz yapısıyla kullanıcılarına yalnızca Ethereum cüzdanlarını kullanarak platforma giriş yapma ve blog paylaşma imkanı sunuyor. Herhangi bir kimlik bilgisi kullanıcılardan istenmiyor. Ayrıca platformda paylaşılan verilerin saklanması için de blok zinciri tabanlı depolama protokolü Arweave kullanılarak yedekler asla kaybolmayacak şekilde alınıyor ve sansüre karşı direnç arttırılıyor.

Geçtiğimiz aylar boyunca da Mirror, platformunu geliştirmek adına kripto merkezli çeşitli özellikleri de platformuna kattı. Mirror, platformuna eklediği NFT koleksiyonu sunabilme, açık arttırma gerçekleştirebilme ve hatta kitlesel fonlama kampanyası yapabilme yetenekleri ile kullanıcılarına para kazanabilmelerini sağlamayı hedefliyor. Nisan ayında ünlü yazar Emily Segal, bir sonraki romanını Mirror üzerinden fonlamıştı. Temmuz ayında da yakında çıkacak olan Ethereum belgeselinin yaratıcıları Mirror üzerinden bir kitlesel fonlama kampanyası düzenleyerek 1.9 milyon dolar değerinde Ethereum toplamışlardı.

Mirror, topluluk güncellemelerini kripto yöntemiyle paylaşabilmek adına bir çok blok zinciri tabanlı proje tarafından da hızla artan bir şekilde kullanılmaya başlandı. Özetle Mirror, kısaca DAO olarak bilinen decentralized autonomous organizations (merkeziyetsiz otonom kuruluşlar) tarafından oldukça popüler hale geldi. DAO toplulukları genellikle Discord serverlarında aktiflik gösteriyor. Bununla birlikte Mirror da bu topluluklara gelişmelerini paylaşabilmek adına merkeziyetsiz bir platform sunuyor.

Bugün gelen açıklamayla $WRITE Race artık yazar olabilmek için şart koşulmayacak. Ancak yine de Mirror bu yöntemle yazar olanlara çeşitli teşvikler de sunmayı planlıyor. Projenin içeriğinde şu ifadeler belirtilmiş:

“$WRITE Race aracılığıyla kazanılan üyelikler gelişerek karar verme gücüne sahip oluyorlar ve Mirror protokolünün ve DAO’nun geleceğine yatırım yapıyorlar.”

Mirror ayrıca platforma gelecek özellikler ile ilgili de ipuçları paylaştı. Abonelik sistemi, blog akışı ve keşif unsurları, daha zengin düzenleme platformu ve Ethereum Name Services (ENS) ismindeki Ethereum tabanlı domain hizmetine destek gibi özelliklerden bahsedildi.