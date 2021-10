Ethereum Tabanlı Blog Platformu Mirror Herkese Açıldı

Ethereum tabanlı blog paylaşma platformu üye alma modelinde değişikliğe giderek kapılarını herkese açıyor. Önceden alınacak yazarlar, oylama ile popülaritesi yüksek kişilerden seçiliyordu. Şimdi ki herkese açık sistem ile de Mirror, gelecekte getireceği abonelik ve diğer yeni özelliklerin yolunu açıyor. Mirror, ilk çıkış yaptığı geçen Aralık ayında da herkese açık bir şekilde açılmıştı.

Publishing on Mirror is Now Open to All 📝

Connect your wallet and start a decentralized blog in seconds.https://t.co/fWQgr0Ssc4

— Mirror (@viamirror) October 5, 2021