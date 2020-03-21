Essential PH-2 ve PH-3, eski bir telefon tasarımcısı tarafından paylaşıldı!

Essential, akıllı telefon pazarına bu yıl sadece bir telefonla çıktı. Firmanın eski tasarımcısı Kevin Hoffman bir zamanlar planlanan Essential PH-2 ve Essential PH-3 tasarımını bir blog yazısında paylaştı.

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Essential PH-2 ve PH-3 tasarımları nasıl olacaktı?

Tasarım olarak PH-2, su damlası çentik ekranı, çift kameralı düz ve cam arka gövdeye sahip olacaktı. Kamera sensörlerinin altında ve cihazı ortalayan bir parmak izi okuyucusu da arka tarafta bulunacaktı. Cihaz, düz ve parmak izi okuyucusu bulunan gövdesi ile Essential PH-1‘e oldukça benzeyecekti. Bununla birlikte yanlar ve üst tarafta düz bir ekran yerine kavisli ekran tercih edilmişti. Ayrıca tüm düğmeler cihazın sağ tarafında bulunuyor. Arka cam panel PH-1’deki parlak panelin aksine mat bir kaplamaya sahip olacaktı.

Essential PH-2‘nin alt kısmında iki adet hoparlör ızgarası bulunuyordu, ayrıca telefonun suya ve toza karşı IP68 sertifikası da mevcuttu. Hoffman‘a göre Essential PH-2, yapılan ikinci prototip testinin ardından iptal edildi ve cihaz piyasaya sürülmeye oldukça yakındı.

Essential PH-3‘e geldiğimizde ise firma, cihazın üzerinde 2020’nin başlarından itibaren yoğun bir şekilde çalıştı. Cihazın üç kameralı olması planlanıyordu. Ayrıca PH-3‘ün daha ince bir çeneye ve tamamen alüminyum bir yapıya sahip olacağı söyleniyordu. Fakat iki cihaz da piyasaya sürülmeden iptal edildi.