NASA Orion uzay aracını başarıyla Dünya’ya geri gönderdi. Mürettebatsız kapsül, Artemis 1’in tarihi görevinin tamamlanmasıyla birlikte Pazar günü Meksika’nın Baja California kıyılarındaki Pasifik Okyanusu’na güvenli bir şekilde indi.

Kapsül Dünya’ya dönerken saatte yaklaşık 39.400 km hız yaptı ve ısı kalkanı yaklaşık 2.760 santigrat derecelik kavurucu bir sıcaklığa dayandı. Orion 25,5 gün içinde uzayda 2,25 milyon kilometre yol kat etti.

Splashdown.

After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7

— NASA (@NASA) December 11, 2022