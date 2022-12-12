NASA Orion uzay aracını başarıyla Dünya’ya geri gönderdi. Mürettebatsız kapsül, Artemis 1’in tarihi görevinin tamamlanmasıyla birlikte Pazar günü Meksika’nın Baja California kıyılarındaki Pasifik Okyanusu’na güvenli bir şekilde indi.

Kapsül Dünya’ya dönerken saatte yaklaşık 39.400 km hız yaptı ve ısı kalkanı yaklaşık 2.760 santigrat derecelik kavurucu bir sıcaklığa dayandı. Orion 25,5 gün içinde uzayda 2,25 milyon kilometre yol kat etti.

Splashdown. After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7 — NASA (@NASA) December 11, 2022

Orion kapsülü Dünya atmosferine girerken, kapsülün Dünya atmosferinin üst katmanlarına daldığı ve atmosfere yeniden girmeden önce bu katmanlardan yükseldiği atlama girişini (Taş atlama manevrasından) başarıyla gerçekleştirdi. Tıpkı bir göle belli bir açıyla fırlatılan yassı bir taşın su üzerinde sekmesi gibi. Bu manevra uzay aracının belirlenen iniş alanına inmesine yardımcı oldu ve gelecekteki insanlı görevlerde güvenliği arttırmayı ve mürettebat üzerindeki yükü azaltmayı amaçlıyor.

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Yerden yaklaşık 7,3 kilometre yükseklikte kapsül, Pasifik Okyanusu’na inişi sırasında yavaşlamasına yardımcı olan paraşütleri açmaya başladı.

Orion başarıyla Dünya’ya döndüğüne göre, NASA gelecekteki insan görevlerine hazırlanmak için gemideki sensör donanımlı mankenlerden veri toplamaya başlayacak. 2024’te yapılması planlanan ikinci Artemis görevi, bir astronot ekibini Ay’ın etrafına gönderecek. NASA, Artemis 3 göreviyle insanları nihayetinde Ay yüzeyine geri göndermeyi planlıyor, ancak bu 2026’ya kadar gerçekleşmeyebilir.