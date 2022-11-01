Apple, 2015 yılından sonra tanıtılan MacBook modellerinde ikonik olan aydınlatmalı Apple logosuna yer vermemişti. Ortaya çıkan son haberler, firmanın gelecekte tanıtacağı MacBook modellerine bu özelliği yeniden getirebileceğini gösteriyor!

Apple’dan İlginç Patent Başvurusu!

Apple’ın bu yılın Mayıs ayında yaptığı ve ABD Patent Ofisi tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir patent başvurusu dikkat çekti.

Patently Apple tarafından ortaya çıkarılan “Arka Kapakta Kısmi Ayna Yapısına Sahip Elektronik Cihazlar” konulu bu patent başvurusu, eski MacBook’lardaki arka aydınlatmanın geri gelip gelmeyeceği hakkında tartışmalara neden oldu.

“Dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik cihazlar, bir kasa yapısına sahip. Bu kasada ekran, işlemci, klavye gibi bileşenler bulunuyor. Bu kasanın arka kısmına bir logo yerleştirilebilir. Bu logo, yansıtma özelliğine sahip kısmi ayna yapısıyla donatılabilir. Bu ayna, cihazın içerdeki bileşenlerini dışarıya görünmez yaparken, logoya parlak bir görünüm kazandırabilir. Ayrıca, yarı geçirgen olan bu ayna, cihazın içindeki ışığın da aynadan geçişini sağlayabilir. Bir veya daha fazla ince film katmanı, istenen ışık spektrumlarının yansıtılması ve emilimi için kullanılabilir. Bu sayede aynanın geçirgenliği tek taraflı olarak ayarlanabilir. Ayna, açık gri gibi nötr bir renge ya da altın rengi gibi nötr olmayan bir renge sahip olabilir.”

Patently Apple tarafından paylaşılan bu bilgilerin oldukça ilginç olduğunu söylemeliyiz. Buna göre, Apple tarafı arka tarafa bir aydınlatma sistemi koymak yerine, aydınlatmayı aynanın yansıtma özelliğiyle yapacak.

İlk Arka Aydınlatmalı MacBook: PowerBook G3

Apple’ın böyle bir değişikliğe gitmesinin ardındaki neden, patent başvusunda adı geçen veZira bu mühendisler, 2015 yılından sonra (yani MacBook’lar arka aydınlatmayı kayettikten sonra) Apple’a katılmışlar.

Apple’ın ilk arka aydınlatmalı dizüstü bilgisayar modeli olan PoweBook G3, 1999 yılında duyurulmuştu. 16 yıl boyunca devam eden bu tasarım anlayışı, 12 inç ekranlı ultra ince MacBook modelinden sonra yerini iPad modellerinde gördüğümüz cilalı metal Apple logosuna bırakmıştı. Firma, 2015 yılından beri aydınlatmalı bir MacBook modeli duyurmadı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aydınlatmalı Apple logosuna sahip bir MacBook’u yeniden görmek ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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