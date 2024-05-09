Hardware Plus’ta DXOMARK serisi HUAWEI Pura70 Ultra ile devam ediyor. Özellikle Pura70 Ultra’nın kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en iyi skoru DXOMARK tarafından almayı başarıyor.

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50 MP 1 inç ana kamerası ve 50 MP telefoto lensi ve 40 MP geniş açı lensi ile gelen HUAWEI Pura70 Ultra, aldığı 163 puan ile listeye büyük farkla 1. sıradan giriş yaptı. 169 fotoğraf ve 148 video puanı alan cihaz, başta HONOR Magic6 Pro ve OPPO Find X7 Ultra olmak üzere listede test edilen tüm telefonları geçen Pura70 Ultra, Fotoğraf, Bokeh, Zoom gibi birçok konuda da liderliği ele aldı

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

DXOMARK Değerlendirmesi; https://www.dxomark.com/huawei-pura-70-ultra-camera-test/

İyi seyirler…

HUAWEI Pura70 Ultra kamera özellikleri

50 MP, f/1,6 – f/4, 23 mm (Ana Kamera) sensor-shift OIS

50 MP, f/2,1, 90 mm (Telefoto), OIS, 3.5x Optik Zoom

40 MP, f/2,2, 13 mm (Ultra Geniş)

4K (60 fps)

HDR