Ersin’e Göre 2017’nin En İyi Telefonu Hangisi?

Dün (17 Ocak 2018) yayına aldığımız videoda Asus ZenFone 3 ve Lenovo P2 konusundaki sorulara cevap veren Ersin, sonunda 2017 yılın en iyi telefonunu açıklıyor.

Bakalım yıl içinde Samsung S8, S8+, Sony Xperia XZ Premium, HTC U11, Samsung Galaxy Note8 gibi üst seviye telefonları kullanan Ersin’in hangi cihazı “yılın telefonu” seçtiğini tahmin edebilecek misiniz? Bu arada bu videodan bir gün önce yayına aldığımız videoya https://youtu.be/886cdNVRj18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Ersin’in bu videoda bahsettiği Galaxy S8, Xperia XZ Premium ve HTC U11 arasında yaptığı kıyaslamaya ise https://youtu.be/pZnxl42k8bM adresinden ulaşabilirsiniz.