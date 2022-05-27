Ersin yeni bir televizyon almayı planlarken tercihini Philips 55PUS7906’dan yana kullandı. Peki neden The One, OLED, Mini LED ve OLED+ gibi seriler varken ya da diğer markaların farklı özelliklerdeki modelleri varken bu Performans serisi modelini tercih etti? Aydoğan bu tercihini merak ettiği Ersin’e merak ettiği soruları aktarıyor.

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Ersin’in satın aldığı ürün; https://www.philips.com.tr/c-p/55PUS7906_62/7900-series-4k-uhd-android-tv

Philips 55PUS8906 Teknik Özellikleri

Boyut (Stand İle): 1231,2 x 736,6 x 255,8 mm

Ekran: 55 inç / 139 cm

Çözünürlük: 4K Ultra HD LED

Modlar: Oyun Modu, Dinlenme Modu

Ambilight Versiyonu: 3 taraflı

HDR destekleri: Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+

Pixel motoru: Pixel Precise Ultra HD

HDMI desteği: 4K 60 Hz

Ses: 2 x 10 Watt, Dolby Atmos

İşletim Sistemi: Android TV 10

Depolama: 8 GB

Bağlantı: 4x HDMI / 2x USB

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 4 / Bluetooth 5.0

Diğer bağlantılar: Uydu Konektörü, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), Ethernet-LAN RJ-45, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü

HDMI özellikleri: HDMI ARC (Tüm portlarda), VRR (HDMI 1-2)