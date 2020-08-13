Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Ericsson, yüzüncü 5G anlaşmasına imza attı. Bu gelişme, Ericsson’un Huawei ve Nokia ile olan 5G rekabetinde, önemli bir adım olarak görülüyor.

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Ericsson, 5G pazarında öne çıkan altyapı sağlayıcı olmak istiyor

5G sektöründeki ilk partnerlik anlaşmasını 2014 yılında yapan şirket, ilk ağını ise bu tarihten 4 yıl sonra hayata geçirebildi. Ericsson’un 5G altyapısı, şuanda 58 farklı noktada 5G hizmeti sunuyor. Geçtiğimiz ayda da, Slovenyalı servis sağlayıcı Telekom Slovenije ile anlaşmaya varan şirket; imzaları atarak 100. anlaşmasını da gerçekleştirmiş oldu.

Şirket CEO’su Börje Ekholm, konuyla ilgili ifadelerinde, şirket olarak kendi 5G teknolojilerinin oluşum ve gelişiminden bu yana müşterilerini merkezde tuttuklarını söyledi. Komünikasyon sektöründe Ericsson’un 5G teknolojilerini 100 farklı anlaşma ile tercih eden birçok servis sağlayıcısının bulunmasından gurur duyduğunu belirten Ekholm; bu teknolojinin, endüstriyel, sosyal ve altyapısal anlamda birçok alandaki yeniliğe öncülük edeceğini söyledi.

Yaptığı hamleler ile Ericsson, Avrupa, Asya ve Amerika’da birçok anlaşmaya imza atarak gelecekteki altyapı kurulumlarını şimdiden garantiye aldı. Ayrıca Ericsson yetkilileri, ilerleyen zamanlarda komünikasyon şirketlerinden gelecek talepte de, %4 civarında bir artış bekliyor. Ericsson’un öngördüğü üzere ise, 2025 yılı itibariyle, 2.8 milyarlık 5G bağlantısı sağlanması bekleniyor; bu değer, daha önce öngörülenden ise 200 milyon daha fazla.

Covid-19 sonrası dönemde internete olan talebin de artışıyla, bizce de 5G teknolojilerine olan talep zamanla artacak. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de 5G teknolojileri ilerleyen yıllar için daha da değerli bir hale gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!