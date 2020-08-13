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Ericsson, yüzüncü 5G anlaşmasına imza attı!
Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Ericsson, yüzüncü 5G anlaşmasına imza attı. Bu gelişme, Ericsson’un Huawei ve Nokia ile olan 5G rekabetinde, önemli bir adım olarak görülüyor.
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Ericsson, 5G pazarında öne çıkan altyapı sağlayıcı olmak istiyor
5G sektöründeki ilk partnerlik anlaşmasını 2014 yılında yapan şirket, ilk ağını ise bu tarihten 4 yıl sonra hayata geçirebildi. Ericsson’un 5G altyapısı, şuanda 58 farklı noktada 5G hizmeti sunuyor. Geçtiğimiz ayda da, Slovenyalı servis sağlayıcı Telekom Slovenije ile anlaşmaya varan şirket; imzaları atarak 100. anlaşmasını da gerçekleştirmiş oldu.
Şirket CEO’su Börje Ekholm, konuyla ilgili ifadelerinde, şirket olarak kendi 5G teknolojilerinin oluşum ve gelişiminden bu yana müşterilerini merkezde tuttuklarını söyledi. Komünikasyon sektöründe Ericsson’un 5G teknolojilerini 100 farklı anlaşma ile tercih eden birçok servis sağlayıcısının bulunmasından gurur duyduğunu belirten Ekholm; bu teknolojinin, endüstriyel, sosyal ve altyapısal anlamda birçok alandaki yeniliğe öncülük edeceğini söyledi.
Yaptığı hamleler ile Ericsson, Avrupa, Asya ve Amerika’da birçok anlaşmaya imza atarak gelecekteki altyapı kurulumlarını şimdiden garantiye aldı. Ayrıca Ericsson yetkilileri, ilerleyen zamanlarda komünikasyon şirketlerinden gelecek talepte de, %4 civarında bir artış bekliyor. Ericsson’un öngördüğü üzere ise, 2025 yılı itibariyle, 2.8 milyarlık 5G bağlantısı sağlanması bekleniyor; bu değer, daha önce öngörülenden ise 200 milyon daha fazla.
Covid-19 sonrası dönemde internete olan talebin de artışıyla, bizce de 5G teknolojilerine olan talep zamanla artacak. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de 5G teknolojileri ilerleyen yıllar için daha da değerli bir hale gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-8 (Bir günlük fırsatı kaçırmayın)
Uzun bir süredir kullanıcılara belli başlı oyunları ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde Remnant: From the Ashes, The Alto Collection ve sınırlı süreli fırsat A Total War Saga: TROY adlı yapımlar var. Oyun dünyasına yenilikçi ve farklı bir bakış açısı kazandıran üç adet yapıma nasıl ücretsiz olarak sahip olabileceğinizi anlattık.
GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor. Son olarak Remnant: From the Ashes’in Steam üzerinde toplam 120 TL gibi bir fiyata sahip olduğunu ve The Alto Collection’ın da oyun dünyasına yeni adım attığını belirtelim.
Remnant: From the Ashes
Dünya, başka bir boyuttan gelen antik bir kötülük tarafından kaosa sürüklendi. Hayatta kalan son insanlardan biri olarak tek başına veya hayatta kalan diğer iki kişiyle birlikte ölümcül düşmanlarla yüzleşecek ve kaybedilenleri geri almaya çalışacaksın.
The Alto Collection
Uçsuz bucaksız çöllerden Alpler’deki yamaçlara iki harika yolculuk seni bekliyor. Gideceğin yeri seç ve Alto ve arkadaşları ile heyecan dolu bir snowboard veya sandboard macerasına başla.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Remnant: From the Ashes ve buradan The Alto Collection için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 20 Ağustos 18:00.
Bir günlük fırsatı kaçırmayın!
Bugün çıkış yapan A Total War Saga: TROY adlı yapım ise sadece bir günlüğüne ücretsiz olarak sunuluyor. Yapım 14 Ağustos Türkiye saati ile 16:00’a kadar ücretsiz olarak dağıtılıyor. Fırsatı kaçırmanız halinde oyuna ücretsiz olarak sahip olma avantajının tekrarlanması çok zor görünüyor. Ayrıca yapımın 215 TL gibi bir fiyat etiketine sahip olduğunu da ekleyelim.
A Total War Saga: TROY
Homeros’un romantizm ve savaş konulu İlyada destanından ilham alan A Total War Saga: TROY, Truva Savaşı’nın tarihi dönüm noktalarına odaklanarak daha önce hiç olmadığı gibi canlandırıyor.
Nasıl elde edilir?
Yapıma ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan A Total War Saga: TROY için ayrılan bağlantıya giderek “Yükle” butonuna tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 14 Ağustos 16:00 (sadece bir gün)
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanı tekrardan ertelendi!
Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, büyük şirketlerin çeşitli lansmanlarını ve etkinliklerini ertelemelerine sebep oldu. Bu ertelenen lansmanların başında Microsoft ve Google lansmanları yer alıyordu. Bu büyük markalara yakın zaman içinde Apple da katıldı. Bugün ise geçtiğimiz günlerde ertelenen iPhone 12 serisi lansmanının bir kez daha erteleneceğine dair sızıntılar ortaya çıktı.
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iPhone 12 lansmanı hakkındaki bu sızıntının kaynağı kim?
Apple, salgından en çok etkilenen şirketlerin içinde yer alıyor. Şirketin yeni ürünlerini tanıtacağı lansman, bugüne kadar birkaç kez ertelenmişti. Bugün ise, Apple’ın başka bir erteleme kararı daha aldığı ve ileride tekrardan alabileceği yönünde sızıntılar ortaya çıktı. Ünlü analist John Prosser‘a göre Apple, ilginç bir hamle yapmayı planlıyor. Şirket, önce yeni Apple Watch ve iPad‘i duyuracak. Başka bir tarihte ise iPhone 12 serisini kullanıcılara sunacak. John Prosser, ilk etkinliğin 7 Eylül, ikinci etkinliğin ise 12 Ekim‘de yapılacağını belirtiyor.
iPhone 12 serisinin tanıtımından bir hafta sonra ise cihazın ön siparişleri kullanıcılara açılacak. Ön siparişlerden bir hafta sonra ise cihazlar kullanıcılara ulaşacak. Bu da demek oluyor ki yeni iPhone serisi Kasım ayında kullanıma hazır olacak. Cihaz hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ve söylenti ortaya çıktı. Bu sızıntıların doğru olup olmadığını ertelenen Apple lansmanında öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, bazı bölgelerde sınırlı satışa sahip olacak!
Huawei, yılın ilk yarısında 255.8 milyar yuan(36.8 milyar dolar) gelir elde etti. Şirket ilk yarıda 105 milyon adet satış gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün Huawei Mate 40 serisinin Kirin 9000 yonga seti kullanacağı açıklandı. Bu, şimdilik Kirin amiral gemisi çiplerinin son nesli olacak. Bunun sebebi ise Huawei’ye son uygulanan yasaktan kaynaklanıyor.
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Huawei Mate 40 sınırlı olarak mı satılacak?
Huawei‘nin tüketici CEO’su Yu Chengdong, Kirin yonga setlerinin stokta az bulunduğunu açıkladı. Bu sebeple bazı bölgelerde cihazlar sınırlı sayıda satılabilir. Geçtiğimiz gün ise Evan Blass‘ın yayınladığı yeni rapor, Mate 40’ın yaygın olarak bulunmayacağını gösteriyor. Huawei‘nin TSMC ile yaşadığı sorun sebebiyle şirket yeterince yonga seti üretemeyecek. Şirketin yonga setlerini Pro modele ağırlık verecek şekilde dağıtacağı tahmin ediliyor.
Geçen hafta ortaya çıkan raporlarda Mate 40 serisinin Pro ve taban modelinin farklı arayüzler kullanacağını görmüştük. Mate 40 Pro, EMUI 11 ile kullanıma sunulacakken Mate 40, EMUI 10.x ile gelecek. EMUI 11, 12 Eylül tarihinde düzenlenecek Huawei Geliştiriciler Konferansı‘nda resmi olarak tanıtılacak. Bu yeni EMUI sürümü şirketin Android için kullanacağı 2. açık kaynak kod versiyonu olacak. Mate 40 serisi her ne kadar Android kullanacak olsa da Google Mobile Servisleri bu cihazlarda bulunmayacak. Şirket GMS yerine Huawei Mobile Servisleri‘ni kullanacak.
Mate 40 serisi hakkındaki bütün detayları Eylül ayının sonunda gerçekleşmesi beklenen lansman ile öğreneceğiz.