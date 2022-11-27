Günümüzün en değerli, en çok talep gören mesleklerinin başında bilgisayar ve yazılım alanlarıyla ilgili meslekler gelmektedir. Dünyadaki milyarlarca insanın akıllı telefonlara, bilgisayarlara, tabletlere erişimleri vardır. Artık devlet işlemleri, işe girişler, eğitim süreçleri, sağlık kayıtları, iş anlaşmaları elektronik ortamdan yapılmaktadır. Bu nedenle bilgisayar ve telefonlarla ilgili işlem yapılabilen her konu büyük ilgi çekmektedir. Örneğin günümüzde pek çok kişi dosya uzatıntısı epub olan (.epub) dosyalarla ilgili sorular sormaktadır. Peki epub dosya uzantısı nedir? Ne işe yarar? Epub dosya uzantısı nasıl açılır?

Epub Dosya Uzantısı Nedir? Ne Demek?

Epub uzantılı dosya formatları (.epub) bir e-kitap yani elektronik kitap formatıdır. Elektronik kitaplar ve diğer dijital içerikleri saklamak için kullanılır. epub’un açılımı “Electronik Publication” yani elektronik yayın anlamına gelmektedir. Eylül 2007 tarihinden beri Uluslararası Dijital Yayın Forumu’nun resmi standartı olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda dijital materyaller, e-kitaplar epub formatında oluşturulur ve açılır.

Epub uzantısı olan dosyalar kolayca indirilebilir. Tabletlerde, akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda, elektronik okuyucu sistemlerinde açmak mümkündür. Bu uzantısı olan dosyaları ücretsiz okumak, görüntülemek mümkündür. Bu dosyalarda yazı tipleri, fontlar, kelimeler, tablolar, fotoğraflar metadata içerisinde saklanabilmektedir. Ekran boyutu formatı bu işlemlerden etkilenmez. Örneğin oldukça küçük 3.5 inçlik ekranlarda bu dosyalar açılabilir.

Epub Dosyası Nasıl Açılır?

Epub uzantılı dosyaların kullanım alanı oldukça geniştir. Faydalanmak için hiçbir ücret ödenmesi gerekmez. Her geçen gün daha çok kişinin dijital materyallerden faydalandığı, e-kitap okuyucu sayısının arttığı düşünülürse epub uzantılı dosyaların da önemi artacaktır. Çünkü epub dosyalarına rağbet her geçen gün artmaktadır. Günümüzde pek çok farklı formatları, farklı uzantıları olan dosya çeşitleri olsa da hiçbiri epub (.epub) kadar yaygın değildir.

Epub dosyasının nasıl açılacağı, nasıl kullanılacağı merak edilir. Aslında bu zor bir işlem değildir. Epub uzantılı bir dosya Barnes % Noble, Kobo gibi e-Reader yani elektronik okuyucu cihazları ile açılabilir. Bunların yanı sıra bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda, tablerde bulunan ücretsiz programlarla da açılmaktadır. Örneğin Windows’ta Stanza Desktop, Calibre gibi programlarla epub uzantılı dosyaları kullanabilirsiniz.

Telefonda Epub Dosyası Nasıl Açılır?

Günümüzde e-kitaplar bilgisayardan çok telefonlar aracılığı ile okunmaktadır. Android ya iPhone gibi akıllı telefonlarda e-kitap okumak için pek çok uygulama bulunuyor. Google Play Store ya da App Store üzerinden istediğiniz uygulamayı indirerek işem yapabilirsiniz. Buna ek olarak telefonlarda ve bilgisayarlarda bulunabilen Microsoft Edge epub dosyalarını açmanız mümkün olabilir.