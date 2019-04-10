Epson WorkForce Pro: Çok işlevli yazıcı

Epson, yeni WorkForce Pro WF-M5799DWF ile düşük sahip olma maliyeti ve ilk sayfa çıkış sürati ile birlikte enerji tasarrufu sağlıyor.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A80 tanıtıldı!

Epson: “Yüzde 90’a varan enerji tasarrufu sunuyor”

Inkjet baskı teknolojisi ile kurumların tasarruf etmesini sağlayan yeni Epson WorkForce Pro yazıcı, iş süreçlerinin idealize edilmesi için birçok farklı özelliğe sahip. Bu özellikler, otomatik çift taraflı baskı, tarama, faks ve fotokopi işlevleri olarak görünüyor. Mono yazıcı WF-M5799DWF, PCL ve PostScript 3 de dahil olmak üzere PDL uyumluluğuna sahip.

WorkForce Pro, lazer yazıcılara kıyasla 4,8 saniye ile en hızlı İlk Sayfa Çıkış Süresine sahip. Kategorideki en yüksek mürekkep verimi ile malzeme değiştirmeden 40.000 sayfaya kadar baskı almak bu yazıcı ile mümkün oluyor. Ayrıca temassız baskı özelliği sayesinde geri dönüştürülmüş kağıt, kuşe kağıt, zarf ve etiketlerin de içinde bulunduğu çeşitli yüzeylere baskı yapılabiliyor. Ayrıca üzerinde bulunan dokunmatik paneli ile daha kolay bir kullanım sunuyor.

NFC ve kablosuz bağlanabilirlik özelliği ile donatılan yazıcı, diğer emsallerine göre yüzde 90 enerji tasarrufu sağlıyor.