Epson’dan maksimum mürekkep sunan iki yeni RIPS yazıcısı

Epson, yüksek verimllik sunan yazıcı ailesine iki yeni WorkForce Pro A4 RIPS (Değiştirilebilir Mürekkep Poşeti Sistemi) modelini duyurdu. 4’ü 1 arada WF-C579RDTWF ve tek işlevli şekilde çalışan WF-C529RDTW model adını alan yazıcılar, aylık baskı hacmi yüksek olan ve bu alanda kontratlı hizmet sunan işletmelerin toplam sahip olma maliyetini minimuma indirerek çalışma koşullarını idealize etmeyi amaçlıyor.

Yüksek kapasiteli RIPS üniteleri

Yeni tasarım diliyle gelen ve önceki modellere göre çok daha az yer kaplayabilen modeller, aynı zamanda daha az karbon ayak izi ile geliyor. Siyahta 50.000, renklide 20.000 sayfaya varan yüksek mürekkep verimine sahip olan WF-C579RDTWF ve WF-C529RDTW, söz konusu noktalarda farklı ve ideal ürünler olacak.

Epson’ın yeni modelleri WF-C579RDTWF ve WF-C529RDTW ile daha düşük karbon ayak izi, düşük enerji kullanımı ve sıfır ozon gazı emisyonu, barttırılan dayanıklılık ile 240 bin sayfaya çıkan gücü ile verimlilik oranı arttırılmış.

Hazır modunda 4,8 saniyelik siyah ve 5,3 saniyelik renkli İlk Sayfa Çıkış Süresi (FPOT), renkli ve monoda (ISO hızı) 24 sf./dak. baskı hızları ve 60 ipm yüksek dubleks tarama hızı gibi detaylar sunan cihazlar, mürekkep püskürtme teknolojisi ile ısınma beklemeyi ortadan kaldırıyor. 1.330 sayfalık maksimum kağıt kapasitesi de kullanım ömrünü uzatmayı başarmış. Epson Open Platformu PaperCut, Nuance, Y Soft ve daha başka ISV’lerin üçüncü taraf yazılım çözümlerinin de kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca ürünler ile Epson Print Admin, Document Capture Pro ve Epson Device Admin gibi Epson’un kendi çözümlerinden de yararlanabileceksiniz.