Epic Games’ten iki adet ücretsiz oyun fırsatı!

Epic Store’un her hafta belli başlı oyunları ücretsiz olarak kullanıcılara sağladığını biliyoruz. Bu haftanın ücretsiz oyunlar köşesinde ise sevilen korku serisi Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands var. Bugünden itibaren 07 Mayıs tarihine kadar kütüphanenize eklediğinizde kalıcı olarak sahip olacağınız oyunları ve gereksinimlerini sizler için listeledik. Listede yer alan oyunlar düşük sistem gereksinimleri ve kendine has oynanış mekanikleriyle kesinlikle önerimizdir.

Amnesia: The Dark Descent

Uyan… Keşfet… Deneyimle… Hayatta kal…

Amnesia: The Dark Descent adlı yapımda, birinci şahıs kamerasıyla birlikte, Daniel adlı bir karakteri canlandırıyoruz. Bulunduğumuz kabus içerisinde hayatta kalmayı ve çıkış yolu aramayı hedef belirlediğimiz yapım bizlere soluksuz bir korku atmosferi sunuyor. Yapım ayrıca bizi doğrudan tehlikenin kol gezdiği tehlikeli bir dünyaya atıyor. Kendimizi korumak için saklanmak, koşmak ve kıvrak zekamızı kullanmaktan başka şansımız yok.

Son gün:07 Mayıs 18:00

Sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 ve üzeri

İşlemci: 2.0 Ghz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon X1000 / GF 6

Sabit Disk: 1 GB kullanılabilir alan

Crashlands

Eğlenceli bir evrende kargo şoförü olduğumuz yapımda, uzaylı bir karakter yüzünden evrendeki en garip gezegene yolumuz düşüyor. Oyun içerisinde bulunan kendine has üretim sistemi ile yeni araçlar, silahlar ve fazlasını elde etmek mümkün. Dikkat çekici görev sistemiyle uzun bir oynanış süresi vadeden yapıma kesinlikle göz atmalısınız.

Son gün:07 Mayıs 18:00

Sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8/8.1, Windows 10

İşlemci: 2,0 GHz

Bellek: 2,5 GB RAM

Ekran Kartı: 128 MB

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands için ayrılan bağlantılara giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Unutmadan; Epic Games geçtiğimiz günlerde yeni bir karar alarak ücretsiz oyunları elde etmek için, iki faktörlü doğrulama seçeneğini hesaplar için zorunlu hale getirdi.

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın

Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 07 Mayıs.