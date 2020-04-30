Haber
Epic Games’ten iki adet ücretsiz oyun fırsatı!
Epic Store’un her hafta belli başlı oyunları ücretsiz olarak kullanıcılara sağladığını biliyoruz. Bu haftanın ücretsiz oyunlar köşesinde ise sevilen korku serisi Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands var. Bugünden itibaren 07 Mayıs tarihine kadar kütüphanenize eklediğinizde kalıcı olarak sahip olacağınız oyunları ve gereksinimlerini sizler için listeledik. Listede yer alan oyunlar düşük sistem gereksinimleri ve kendine has oynanış mekanikleriyle kesinlikle önerimizdir.
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Amnesia: The Dark Descent
Uyan… Keşfet… Deneyimle… Hayatta kal…
Amnesia: The Dark Descent adlı yapımda, birinci şahıs kamerasıyla birlikte, Daniel adlı bir karakteri canlandırıyoruz. Bulunduğumuz kabus içerisinde hayatta kalmayı ve çıkış yolu aramayı hedef belirlediğimiz yapım bizlere soluksuz bir korku atmosferi sunuyor. Yapım ayrıca bizi doğrudan tehlikenin kol gezdiği tehlikeli bir dünyaya atıyor. Kendimizi korumak için saklanmak, koşmak ve kıvrak zekamızı kullanmaktan başka şansımız yok.
Son gün:07 Mayıs 18:00
Sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 ve üzeri
İşlemci: 2.0 Ghz
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: Radeon X1000 / GF 6
Sabit Disk: 1 GB kullanılabilir alan
Crashlands
Eğlenceli bir evrende kargo şoförü olduğumuz yapımda, uzaylı bir karakter yüzünden evrendeki en garip gezegene yolumuz düşüyor. Oyun içerisinde bulunan kendine has üretim sistemi ile yeni araçlar, silahlar ve fazlasını elde etmek mümkün. Dikkat çekici görev sistemiyle uzun bir oynanış süresi vadeden yapıma kesinlikle göz atmalısınız.
Son gün:07 Mayıs 18:00
Sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 8/8.1, Windows 10
İşlemci: 2,0 GHz
Bellek: 2,5 GB RAM
Ekran Kartı: 128 MB
DirectX: Sürüm 9.0
Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands için ayrılan bağlantılara giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Unutmadan; Epic Games geçtiğimiz günlerde yeni bir karar alarak ücretsiz oyunları elde etmek için, iki faktörlü doğrulama seçeneğini hesaplar için zorunlu hale getirdi.
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 07 Mayıs.
Oyun
2020’de Fortnite Dünya Kupası olmayacak!
Epic Games tarafından geliştirilen ve son yıllarda oldukça popüler olan battle royal oyunu Fortnite geçtiğimiz Temmuz ayında Dünya Kupası etkinliklerine başlamıştı. COVID-19 salgını nedeni ile turnuvanın bu yıl gerçekleşemeyeceği açıklandı.
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2020’de Fortnite Dünya Kupası olmayacak!
Fortnite Dünya Kupası da devam eden COVID-19 salgını nedeni ile iptal edilen etkinlikler arasına katıldı. Epic Games bugün rekabetçi Fortnite maçları için nasıl bir yol haritası izleyeceklerini açıkladı. Ne yazık ki bütün etkinlikler internet üzerinden gerçekleşecek. Geliştiriciler yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Bölgeler arası çevrimiçi rekabetin sınırlanması nedeni ile 2020 Fortnite Dünya Kupası olmayacak.”.
Pandeminin etkilerinin ne kadar daha süreceği konusundaki belirsizlik devam etmekte ve yüz yüze turnuvaların ne zaman tekrarlanacağı henüz belirli değil. Ancak geliştiriciler yine de bu konseptten vazgeçmiyorlar. Epic Games yaptıkları açıklamada küresel salgının etkilerinin ne zaman geçeceğini bilmediklerini fakat 2021 yılında Fortnite Dünya Kupasını yeniden düzenleyebilecekleri konusunda umutlu olduklarını ifade etti. İlk Fortnite Dünya Kupası geçen Temmuz ayında New York Ashe Stadyumu’nda gerçekleşmişti. Kupayı kazanan 16 yaşındaki Kyle “Bugha” Giersdorf 3 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olmuştu. Hatta sonrasında Amerika’nın önde gelen televizyon programlarından The Tonight Show’a katılmıştı.
Etkinlik iptal edilse dahi sezon odaklı Fortnite serisi devam etmekte. Bu etkinliklerin yanı sıra özel etkinlikler ve Nakit Kupaları (Cash Cup) tüm hızıyla devam edecek. Epic Games bu sezon Fortnite serisinin canlı yayınlarına geri döneceklerini açıkladı. İlk yarışma 2 Mayıs Cumartesi günü Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. Rekabetçi arena dışında değerlendirdiğimizde Fortnite sanal olarak düzenledikleri Travis Scott konseri ve yeni parti royale modu sayesinde oyuncuların ilgisini çekmiş durumda.
Sosyal Medya
Twitter kullanıcı sayısında Covid-19 nedeniyle artış gözlemlendi!
Covid-19 yüzünden internet kullanımının arttığı şu günlerde sosyal medya kullanımında da ciddi artışlar gözlemlendi. Son olarak Twitter salgından bu yana aktif üye sayısın da artış gözlemlendiğini açıkladı.
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Covid-19 nedeniyle %24’lük büyüme!
Covid-19 yüzünden evlerinden çıkamayan insanlar, görünüşe göre internet ortamında sosyalleşmeye devam ediyor. Fiziki olarak sosyal mesafe kuralı uygulanırken, internet ortamı bir nebze olsun bu sıkıntıyı bizlerden alıyor gibi gözüküyor. Sosyal medya platformlarında bu nedenle artış gözükürken, dünyanın en büyük sosyal platformlarından biri olan Twitter da kullanıcı bakımından büyüme yaşıyor. Firmanın yıllık çeyrek raporlarında ,geçen seneye nazaran, %24 değerinde aktif kullanıcı sayısında büyüme tespit edildi. Tabi ki bu büyüme firmaya bir gelir olarak yansımasa da, Covid-19 salgının etkileri çok net bir şekilde gözler önünde seriliyor.
Covid-19 nedeniyle evlerinde kalan insanların sosyal medya platformlarına yüklenmesi oldukça normal bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Twitter, kullanıcı sayısında ki artışa rağmen geçen sene ki ilk çeyrek raporlarına nazaran 7 milyon dolar zarar etti. Her ne kadar Twitter için çok büyük bir rakam gibi gözükmese de 7 milyon, kayıtlara eksi değerlerin yansıması firma için can sıkıcı bir gelişme olarak kayda geçti. Bakalım Covid-19 başka hangi sosyal medya platformlarında artışa neden olmuş. Acaba Twitter gibi zarar eden başka platformlar olacak mı ilerleyen günler de göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung, BOE’den OLED panel tedarik edebilir!
Dünyanın en büyük OLED panel üreticisi olan Samsung Display, aynı zamanda şirketin kendi akıllı telefonları için de ekran üretiyor. Önümüzdeki aylarda duyurulacak Galaxy S21 serisiyle bu geleneğin değişeceği ve şirketin en büyük rakibi BOE’den OLED panel tedarik edebileceği belirtiliyor.
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Samsung Galaxy S21 Plus, BOE üretimi OLED ekrana sahip olabilir!
Telefonlar başta olmak üzere geniş bir panel grubu bulunan Samsung Display, halihazırda Apple ve OnePlus gibi markalara da OLED ekran tedarik ediyor. Hatta firmanın ürettiği OLED ekrana sahip OnePlus 8 Pro, son olarak DisplayMate testinden aldığı A+ puan ile dikkatleri üzerine toplamıştı.
Şirkete yakın bir kaynağa göre, bu yıl duyurulacak bazı akıllı telefonlar için alternatif bir ekran üreticisi seçeneği üzerinde çalışılıyor. Bu konu hakkında şimdiye kadar BOE ile bazı görüşmeler yapıldığı ve bu görüşmelerde önemli bir mesafe alındığı belirtiliyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda ise Samsung Galaxy S21 Plus ve Galaxy A91’de BOE üretimi OLED ekranın kullanılacağı ifade ediliyor.
Samsung’un bu planının perde arkasında ise birden fazla gerekçe bulunuyor. BOE üretimi OLED panellerin daha ucuz olduğu ve bunun fiyat tarafında avantaj sağlayabileceğine inanılıyor. Ayrıca Koronavirüs nedeniyle azalan üretim hacminin de bu çözüm ile dengelenebileceği söyleniyor.
Dünyanın en büyük LCD panel tedarikçisi olarak bilinen BOE, azalan karlılık ve satış rakamlarından dolayı OLED panel yatırımına ağırlık vermişti. Samsung Display ve LG Display’in ardından pazarda üçüncü sırada yer alan şirketin iPhone 12 serisi için yüklü miktarda sipariş aldığı iddia edilmişti. Samsung ve BOE arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ihtimalinde ise rotanın TCL’e kaydırılabileceği ifade ediliyor.