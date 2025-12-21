Epic Games, yılbaşı dönemine tempoyu yükselterek girerken oyuncuların gözü kulağı tek bir noktada: Bugün hangi oyun ücretsiz olacak? Türkiye’de geniş bir oyuncu kitlesi tarafından yakından izlenen kampanya, her gün yenilenen hediyeleriyle merakı canlı tutmayı başarıyor. Peki Epic Games 21 Aralık ücretsiz oyunu hangisi?

Epic Games’in yılbaşına özel yeni ücretsiz oyunu açıklandı! (21 Aralık)

Epic Games yılbaşı kampanyası kapsamında gizemli oyun dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Kampanyanın üçüncü gününde, normalde 349 TL fiyat etiketine sahip olan Blood West ücretsiz olarak oyuncuların erişimine açıldı. Aralık ayı boyunca her gün farklı bir oyunun sunulacağı bu etkinlikte, Türkiye saatiyle 21 Aralık 19.00’a kadar kütüphaneye eklenen Blood West, süre sona erdikten sonra da kalıcı olarak hesaplarda kalacak.

Blood West oyunu konusu nedir?

Epic Store üzerinden oyunculara sunulan Blood West, Hyperstrange tarafından geliştirilen ve karanlık atmosferiyle öne çıkan bir aksiyon nişancı oyunu olarak dikkat çekiyor. Vahşi Batı temasını doğaüstü unsurlarla birleştiren yapım, oyuncuları lanetli bir dünyada hayatta kalma mücadelesine sürüklüyor. Birinci şahıs bakış açısıyla oynanan oyunda keşif, gizlilik ve dikkatli ilerleme büyük önem taşıyor.

Harap olmuş kasabalar, terk edilmiş madenler ve ürkütücü bataklıklar arasında geçen Blood West, cephane yönetimi ve çevresel etkileşimi oynanışın merkezine koyuyor. Düşmanlarla doğrudan çatışmak yerine taktiksel yaklaşımın teşvik edildiği yapımda, sessiz ilerleme ve doğru zamanlama hayatta kalmanın anahtarı hâline geliyor.

Epic Store ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games Store’a giriş yapın.

Ana sayfadaki “Ücretsiz Oyunlar” bölümüne gidin.

İlgilendiğiniz oyunu seçip “Yükle” butonuna tıklayın.

Hesabınızla giriş yaptıysanız oyun otomatik olarak kütüphaneye eklenir.

Eklediğiniz oyun süresiz olarak size ait olur.

Epic Store yılbaşı kampanyasıyla birlikte önümüzdeki günlerde daha farklı türlerde oyunların da ücretsiz sunulması bekleniyor. Türkiye’deki oyuncular için bu dönem, hem yeni yapımları denemek hem de dijital arşivini güçlendirmek adına önemli bir fırsat yaratıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic Games tarafından sunulan bu ücretsiz oyun kampanyasının oyuncular üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?