Epic Games haftanın ücretsiz oyunları belli oldu. Epic Games Store, 21 – 28 Ağustos 2025 tarihleri arasında yine iki farklı yapımı oyunculara ücretsiz sunacak. Her hafta düzenli olarak yenilenen kampanyalar kapsamında bu kez eğlenceli görselli bir bulmaca oyunu ve kaotik bir teslimat simülasyonu yer alıyor. Peki Epic Games haftanın oyunları hangileri?

Epic Games ücretsiz oyunlar (21 – 28 Ağustos)

Epic Games 21-28 Ağustos 2025 ücretsiz oyunları arasında oyuncular tarafından genelde olumlu yorumlara sahip olan Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service bulunuyor.

21 – 28 Ağustos 2025 Epic Games ücretsiz oyunları:

El çizimi detaylı sahnelerden oluşan bu oyunda, oyuncular saklanmış karakterleri ve nesneleri bulmaya çalışıyor. Basit ama oldukça keyifli oynanışıyla dikkat çeken yapım, klasik “gizli nesne bulma” oyunlarının modern bir yorumu olarak öne çıkıyor. İnteraktif unsurlar sayesinde her sahnede farklı sürprizler sunuyor.

Hidden Folks Epic Games Store mağaza sayfası

Fizik tabanlı oynanışıyla öne çıkan bu simülasyonda amaç, kargoları çeşitli araçlar ve yöntemlerle yerine ulaştırmak. Ancak garip kontroller ve absürt fizik kuralları nedeniyle ortaya bol kahkahalı, arkadaşlarla oynandığında ise çok daha eğlenceli anlar çıkıyor.

Totally Reliable Delivery Service Epic Games Store mağaza sayfası

Epic ücretsiz oyunlar nasıl alınır?

Epic Games’in sunduğu sürpriz oyunları almak oldukça basit. İşte adımlar:

Epic Games hesabınıza giriş yapın. Epic Games Store uygulamasını açın veya web sitesine gidin. Anasayfada yer alan ücretsiz oyunlar bölümüne göz atın. Hidden Folks, Totally Reliable Delivery Service sayfalarını bulun ve “Hemen Al” butonuna tıklayarak kütüphanenize ekleyin.

Epic Games'in 21 – 28 Ağustos haftasında sunduğu bu oyunlar sizce yeterince ilgi çekici mi? Siz hangi oyunu kütüphanenize ekleyeceksiniz?