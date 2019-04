Epic Games Store ‘dan Steam’e ultimatom!

Epic Games Store ,Steam gelir paylarını artırırsa bazı anlaşmalarından vazgeçebileceğini ve kendi oyunları için işbirliği yapabileceğini duyurdu.

Epic Games, geçtiğimiz yıl Steam’e rakip olacak oyun mağazası olan Epic Games Store ‘u duyurdu. PC oyun dünyasının lideri olan Steame göre yeni platformun, oyun yaratıcıları için daha iyi fırsatlar sunmasıyla piyasanın dengelerinin az da olsa değişmesine sebep olmuştu. Epic Games Store , oyun geliştiriciler için %88 oranında bir pay verirken Steam ortalama %75’lik bir kar sunuyor.

Steam’in geliştiricilerine sunduğu kar oranlaması; 10 milyon doların altında para kazandıran oyunun %70’i, 10 milyon dolardan fazla kazandıran oyunun %75’i, 50 milyon dolardan fazla kazandıran oyunun da %80’i yaratıcılara gidiyor. Bu da en yüksek oranın dahi, oyunun geliştiricilerine Epic Games Store’dan daha az kazandırdığını gösteriyor.

I mean Valve operates how it does today, except that they come out and say that they are going to slash their revenue cut and do not plan on increasing it in the future. In such a scenario will you still give money for exclusives and compete with them?

— Georgi Delchev (@GV_Delchev) April 25, 2019