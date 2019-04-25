Epic Games Store ‘dan Steam’e ultimatom!

Epic Games Store ,Steam gelir paylarını artırırsa bazı anlaşmalarından vazgeçebileceğini ve kendi oyunları için işbirliği yapabileceğini duyurdu.

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Epic Games, geçtiğimiz yıl Steam’e rakip olacak oyun mağazası olan Epic Games Store ‘u duyurdu. PC oyun dünyasının lideri olan Steame göre yeni platformun, oyun yaratıcıları için daha iyi fırsatlar sunmasıyla piyasanın dengelerinin az da olsa değişmesine sebep olmuştu. Epic Games Store , oyun geliştiriciler için %88 oranında bir pay verirken Steam ortalama %75’lik bir kar sunuyor.

Steam’in geliştiricilerine sunduğu kar oranlaması; 10 milyon doların altında para kazandıran oyunun %70’i, 10 milyon dolardan fazla kazandıran oyunun %75’i, 50 milyon dolardan fazla kazandıran oyunun da %80’i yaratıcılara gidiyor. Bu da en yüksek oranın dahi, oyunun geliştiricilerine Epic Games Store’dan daha az kazandırdığını gösteriyor.

I mean Valve operates how it does today, except that they come out and say that they are going to slash their revenue cut and do not plan on increasing it in the future. In such a scenario will you still give money for exclusives and compete with them? — Georgi Delchev (@GV_Delchev) April 25, 2019

Epic Games’ın kurucusu Tim Sweeney, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında “Steam, tüm geliştiricilere %88 gelir payı taahhüt ederse yaptığımız oyun anlaşmalarını feshedebilir ve kendi oyunlarımızı Steam’da paylaşmayı düşünebiliriz.”dedi.

Epic Games Store , oldukça yeni bir platform olmasına rağmen düşük komisyonları sayesinde oyun geliştiricileri tarafından sık tercih edilen bir platform haline geldi. Oyun yaratıcılarının Epic Games’i tercih etmesi, Steam için kötü günlerin gelmesine neden olabilir. Epic Games Store ; Super Meat Boy Forever, Metro: Exodus, The Division 2, Borderlands 3, Detroit: Become Human, Afterparty Telltale’s The Walking Dead’in son sezonu gibi oyunları bünyesine almıştı. Yakın gelecekte macOS ve Android mağalarını açacağını bildiren şirket, Steam’ın tacını alamamış olsa da kurucu Sweeney “Böyle bir hamle, PC oyunu tarihinde görkemli bir an olacaktır ve gelecek kuşaklar için diğer platformlarda kapsamlı etkiler yaratacaktır.”dedi.