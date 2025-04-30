Aile Bakanlığı, yeni evlenen çiftlerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir kampanyayı hayata geçirdi. Yapılan anlaşmalar sayesinde çiftler, ev kurarken karşılaştıkları yüksek maliyetleri daha kolay karşılayabilecek. Türkiye genelinde geçerli olacak bu indirim programı ile çiftlerin yüzü gülecek. Peki, Aile Bakanlığı yeni çiftelere indirim kampanyası markaları neler?

Aile Bakanlığı yeni çiftelere indirim kampanyası markaları neler?

Aile Bakanlığı, 20 büyük marka ile yaptığı iş birliğiyle dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında Vestel, Arçelik, Beko gibi teknoloji markaları ile Bellona, İstikbal, Doğtaş, Kelebek gibi mobilya devleri indirimli ürünler sunacak. Bu indirimler %35’e kadar çıkabilecek ve doğrudan çiftlerin ihtiyaçlarına yönelik olacak.

Ev eşyası kategorisinde ise Karaca, Kütahya Porselen, English Home, Modalife, Hepsiburada gibi önde gelen markalar kampanyaya dahil edildi. Aile Bakanlığı, bu markalarla yaptığı anlaşmalarla genç çiftlerin ev ihtiyaçlarını çok daha ekonomik fiyatlarla karşılayabilmesini sağlayacak.

Giyim ve yaşam tarzı ürünlerinde de destek unutulmadı. Damat-Tween, Kip ve Hatemoğlu gibi erkek giyim markalarının da yer aldığı listede, çiftler düğün öncesi ya da sonrası alışverişlerinde ciddi avantaj elde edebilecek. Aile Bakanlığı, evliliğin her aşamasına temas eden bir destek paketi oluşturmuş durumda.

Elektrikli ev aletleri kategorisinde ise Fakir, Adore, Lova Yatak ve Mondihome gibi markalar dikkat çekiyor. Aile Bakanlığı, bu kampanya ile yalnızca ev kurmayı değil, aynı zamanda kaliteli yaşam standartlarını da destekliyor.

İşte İndirim Sağlayan Dev Markalar Listesi

Aile Bakanlığı tarafından duyurulan bu kampanya kapsamında, Türkiye’nin güvenilir 20 markasıyla anlaşma yapıldı. Ev kurma sürecinde ihtiyaç duyulan birçok kategoride geçerli olacak bu indirimler, çiftlerin bütçesine doğrudan katkı sağlayacak. İşte anlaşmalı markalar listesi:

Vestel Arçelik Beko Fakir Bellona İstikbal Mondihome Doğtaş Kelebek Modalife Karaca Kütahya Porselen English Home Lova Yatak Adore Damat-Tween Kip Hatemoğlu Hepsiburada Tümbir

Aile Bakanlığı yetkilileri, bu anlaşmaların ileride daha fazla firmayı kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı. Türkiye’de evlilik oranlarının arttırılması ve genç çiftlerin desteklenmesi amacıyla yürütülen bu tarz sosyal politikalar, toplumun temel yapı taşlarından olan aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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