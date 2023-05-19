Steam’den sonra en büyük oyun istemcilerinden olan Epic Games Store’da birçok oyunu %75’e varan indirimlerle kütüphanenize eklemenizi sağlayacak MEGA İndirim günleri başladı. 18 Mayıs – 15 Haziran tarihleri arasında sürecek olan indirim döneminde pek çok dev oyun, %75’e varan indirimle satın alınabilecek ve her üyeye %25 indirim kodu hediye edilecek. İşte Epic Games’in çok konuşulacak indirimleri!
İçindekiler
Epic Games İndirime Doyamadı!
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|FIFA 23
|699,99 TL
|209,99 TL
|God of War
|329 TL
|197,40 TL
|Goat Simulator 3
|297 TL
|193,05 TL
|Cyberpunk 2077
|249 TL
|124,50 TL
|Saints Row
|289 TL
|130,05 TL
|Crime Boss: Rockay City
|329 TL
|263,20 TL
|Far Cry 6 Standart Edition
|699 TL
|174,75 TL
|Days Gone
|329 TL
|108,57 TL
|Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
|499 TL
|334,33 TL
|The Callisto Protocol
|499 TL
|299,40 TL
|DEATHLOOP Deluxe Edition
|719 TL
|237,27 TL
|Anno 1800
|699 TL
|174,75 TL
|Port Royale 4
|399 TL
|159,60 TL
|Subnautica
|259 TL
|129,50 TL
|Control Ultimate Edition
|209 TL
|104,50 TL
|Europa Universalis 4
|340 TL
|102 TL
|Rage 2
|349 TL
|87,25 TL
|SnowRunner
|150 TL
|82,50 TL
|Detroit: Become Human
|142 TL
|71 TL
|Train Sim World 3: Standard Edition
|79 TL
|39,50 TL
God of War (2018)
God of War, Santa Monica Studio tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan bir aksiyon-macera video oyunu serisidir. Oyun, Yunan mitolojisi temaları etrafında şekillenmiş olup ana karakteri Kratos’tur. Kratos, devasa tanrılar, mitolojik yaratıklar ve düşmanlarla savaşarak intikam alma hikayesini sürdürür. Oyunda aksiyon dolu savaş mekanikleri, zorlu bulmacalar ve epik boss savaşları yer alır. Grafik kalitesi, derinlikli oyun dünyası ve duygusal hikayesiyle God of War serisi büyük bir başarı elde etmiştir.
God of War (2018), Norse mitolojisini temel alan yeni bir hikaye sunuyor. Kratos’un oğlu Atreus ile birlikte, oyuncular yenilikçi oynanış mekanikleri ve etkileyici görseller eşliğinde destansı bir maceraya atılıyor. God of War serisi, oyunculara unutulmaz bir deneyim sunan aksiyon ve mitoloji dolu bir dünyaya adım atmalarını sağlıyor.
FIFA 23
FIFA 23, popüler futbol simülasyon oyunu serisi FIFA’nın 2023 yılı için yayınlanan oyunu. Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, oyunculara gerçekçi bir futbol deneyimi sunmayı hedeflemektedir. FIFA 23, çeşitli oyun modlarına sahip, bu modlar arasında kariyer modu, Ultimate Team modu ve online çok oyunculu modlar yer alıyor.
FIFA 23, oyununun önceki sürümlerine kıyasla daha gelişmiş oynanış mekanikleri, grafikler ve animasyonlar sunuyor. Gerçek futbolcuların yüzleri ve hareketleri daha gerçekçi bir şekilde yeniden oluşturulmuş. Ayrıca FIFA 23, oyunculara daha fazla kontrol imkanı sunan yeni çalım ve şut mekanikleri gibi yenilikler de getirmiş durumda. Sürekli güncellenen kadrolar, ligler ve turnuvalar, oyuncuların gerçek dünya ile bağlantıda kalmasını sağlıyor ve futbol deneyimini sürekli taze tutuyor.
The Callisto Protocol
The Callisto Protocol, Glen Schofield tarafından geliştirilen ve Striking Distance Studios tarafından yayınlananolan bir korku ve hayatta kalma oyunudur. Oyun, uzay istasyonu Callisto’da geçmektedir ve oyuncular, tehlikeli bir korku atmosferiyle dolu bir ortamda hayatta kalmaya çalışırlar.
Oyunun hikayesi, gizemli bir varlık tarafından istila edilen ve korkunç olayların yaşandığı bir uzay istasyonunda geçer. The Callisto Protocol, zorlu bulmacalar, gerilim dolu anlar ve ürkütücü canavarlarla dolu bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Oyunun grafikleri ve atmosferiyle oyunculara unutulmaz bir korku ve macera deneyimi sunuyor.
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077, CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon-rol yapma video oyunu. Oyun, distopik bir gelecekte, devasa Night City adlı bir şehirde geçiyor. Oyuncular, “V” adlı bir karakteri kontrol ederler ve bu geniş açık dünyada maceralara atılırlar. Cyberpunk 2077, oyunculara özgür bir şekilde hikaye ilerlemesini ve karakterlerini geliştirmelerini sağlayan karmaşık bir oynanış sistemi sunuyor.
Oyun, yüksek teknoloji, yapay zeka ve insan bedeninin yükseltildiği bir dünyada geçmekte. Night City, renkli neon ışıkları, karmaşık politik ilişkileri ve suçla dolu sokaklarıyla büyüleyici bir atmosfere sahip. Oyuncular, görevleri tamamlarken çeşitli becerileri kullanabilir, silahlarını kullanarak savaşabilir veya diyalog seçimleriyle hikayeyi şekillendirebilirler.