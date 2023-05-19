FIFA 23, popüler futbol simülasyon oyunu serisi FIFA’nın 2023 yılı için yayınlanan oyunu. Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, oyunculara gerçekçi bir futbol deneyimi sunmayı hedeflemektedir. FIFA 23, çeşitli oyun modlarına sahip, bu modlar arasında kariyer modu, Ultimate Team modu ve online çok oyunculu modlar yer alıyor.

FIFA 23, oyununun önceki sürümlerine kıyasla daha gelişmiş oynanış mekanikleri, grafikler ve animasyonlar sunuyor. Gerçek futbolcuların yüzleri ve hareketleri daha gerçekçi bir şekilde yeniden oluşturulmuş. Ayrıca FIFA 23, oyunculara daha fazla kontrol imkanı sunan yeni çalım ve şut mekanikleri gibi yenilikler de getirmiş durumda. Sürekli güncellenen kadrolar, ligler ve turnuvalar, oyuncuların gerçek dünya ile bağlantıda kalmasını sağlıyor ve futbol deneyimini sürekli taze tutuyor.

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol, Glen Schofield tarafından geliştirilen ve Striking Distance Studios tarafından yayınlananolan bir korku ve hayatta kalma oyunudur. Oyun, uzay istasyonu Callisto’da geçmektedir ve oyuncular, tehlikeli bir korku atmosferiyle dolu bir ortamda hayatta kalmaya çalışırlar.

Oyunun hikayesi, gizemli bir varlık tarafından istila edilen ve korkunç olayların yaşandığı bir uzay istasyonunda geçer. The Callisto Protocol, zorlu bulmacalar, gerilim dolu anlar ve ürkütücü canavarlarla dolu bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Oyunun grafikleri ve atmosferiyle oyunculara unutulmaz bir korku ve macera deneyimi sunuyor.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon-rol yapma video oyunu. Oyun, distopik bir gelecekte, devasa Night City adlı bir şehirde geçiyor. Oyuncular, “V” adlı bir karakteri kontrol ederler ve bu geniş açık dünyada maceralara atılırlar. Cyberpunk 2077, oyunculara özgür bir şekilde hikaye ilerlemesini ve karakterlerini geliştirmelerini sağlayan karmaşık bir oynanış sistemi sunuyor.

Oyun, yüksek teknoloji, yapay zeka ve insan bedeninin yükseltildiği bir dünyada geçmekte. Night City, renkli neon ışıkları, karmaşık politik ilişkileri ve suçla dolu sokaklarıyla büyüleyici bir atmosfere sahip. Oyuncular, görevleri tamamlarken çeşitli becerileri kullanabilir, silahlarını kullanarak savaşabilir veya diyalog seçimleriyle hikayeyi şekillendirebilirler.